La Comunitat Valenciana reconvierte su estand en Fitur en un espacio experiencial para el público general

Estand de la Comunitat Valenciana en Fitur 2026 - GVA

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha transformado este fin de semana su estand de Fitur 2026 en un espacio dirigido al público general, con múltiples propuestas inmersivas, talleres en vivo, representaciones de fiestas, artesanía, gastronomía y experiencias para toda la familia.

Así, tanto la plaza central, como la zona de empresas y las zonas habilitadas para mantener reuniones durante los días del certamen dedicado al público profesional, se han reconvertido para albergar actividades dirigidas al visitante madrileño. Asimismo, el espacio de Valencia Turisme, Costa Blanca y Castellón Mediterráneo incorporan mostradores de atención de información turística, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que "tras tres días de intensa actividad profesional, ahora el estand se reconvierte para mostrar a los visitantes la gran oferta turística y de experiencias de la Comunitat Valenciana". Según ha apuntado la titular de Turisme, "este espacio se transforma para mostrar a nuestro principal mercado nacional la riqueza del destino a través de nuestras marcas turísticas, empresas y municipios que ofrecen al público un amplio y diverso programa".

Entre las propuestas tecnológicas que se presentan estos días, destacan Utiel con 'Utiel 360º', y Pilar de la Horadada con experiencias de realidad virtual que recrean su patrimonio histórico. Por su parte, Finestrat combina tecnología inmersiva con patrimonio automovilístico, mostrando un DeLorean en la experiencia 'Una ventana al pasado y una mirada al futuro'.

Gandía, por su parte, invita a los visitantes a participar en actividades interactivas y sorteos, mientras que Vila-real aporta teatro de calle con zancudos y patinadores, y La Vila Joiosa presenta el espectáculo visual 'Gran Circus Maximus'.

Asimismo, la artesanía tiene un protagonismo especial con la presencia de la Escuela Municipal de Artesanía Salinera de Torrevieja, así como talleres demostrativos del Centro de Artesanía CV, que incluyen arte floral, artista fallero, alfarería al torno y elaboración tradicional de alpargatas de cáñamo y yute.

Además, el turismo familiar se potencia con talleres infantiles en la ludoteca de la Diputación de Valencia, con actividades como el Mosaico de Nolla en Meliana y los talleres impulsados desde València Turisme.

El estand también refuerza el turismo emergente con 'Valencia Turismo de Estrellas', centrado en el astroturismo y la promoción de experiencias Starlight en la provincia de Valencia.

Castelló de la Plana desarrolla una acción promocional interactiva con obsequios para los participantes, mientras que Onda dispone de un punto de atención y dinamización de su oferta turística municipal. Oropesa del Mar sorprende a los visitantes con un espacio que evoca a las vacaciones soñadas invitando al público a interactuar, compartir en redes sociales y vivir una experiencia memorable.

Con esta reconversión, la Generalitat reafirma su apuesta por un estand "vivo, accesible y experiencial", que pone en valor la "pluralidad y riqueza" de los diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, "consolidándola como destino líder en el ámbito nacional e internacional".