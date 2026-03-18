La Comunitat Valenciana registra un 76,4% de ocupación hotelera en la primera quincena de marzo, según Hosbec

Asistentes a una mascletá de las Fallas de València - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado un 76,4 por ciento de ocupación hotelera en la primera quincena de marzo, según datos facilitados por la patronal turística Hosbec. La ciudad de València lidera esta clasificación, con un 79,7%, seguida de la zona de Alicante Sur, con un 79,4%; Benidorm, con un 77,9%; las provincias de Castellón y de Valencia, con un 74,9% y un 74,8%, respectivamente, y la Costa Blanca, con un 74%.

Las cifras muestran que el conflicto en Oriente Medio "no está pasando factura a este sector tan estratégico" para la economía valenciana, a juicio de esta entidad, que ha apuntado que, después de un inicio de año "irregular", la estadística se sitúa medio punto por encima de la de 2025, gracias al "atractivo de la Comunitat para el mercado internacional", que crece casi cinco puntos y aglutina una cuota de mercado del 60%.

La previsión de ocupación para la segunda quincena de marzo está ya en el 74% de reservas confirmadas, a falta de conocer la previsión meteorológica de los últimos días del mes, que va a coincidir con el inicio de la Semana Santa. En cuanto a las previsiones de la capital valenciana para los próximos días, al estar inmersa en las Fallas, Hosbec prevé un "claro efecto acelerador" conforme se intensifiquen las celebraciones falleras.

En un comunicado, la patronal turística ha abundado en que el departamento de BigData Hosbec está "alerta" de "las posibles repercusiones del conflicto bélico en los indicadores de ocupación". Por el momento, según ha valorado, los resultados registrados confirman las previsiones realizadas desde el inicio de esta situación.

BENIDORM

En concreto, Benidorm ha arrancado marzo con una ocupación del 77,9% en la primera quincena, prácticamente en línea con el 77,2% registrado en 2025. Este "ligero ajuste" se produce en un contexto de "estabilidad operativa" para el principal destino de la Costa Blanca, que sostiene "altos niveles de actividad" gracias a "la fortaleza de su demanda internacional".

Según Hosbec, el mercado británico consolida su liderazgo al alcanzar el 50,6% de la cuota, más de tres puntos respecto al año anterior. En paralelo, el nacional pierde peso y se sitúa en el 30,5%, lo que muestra "una mayor dependencia del cliente extranjero" en este inicio de mes. Irlanda, Bélgica y Países Bajos completan el núcleo de mercados emisores con cuotas en torno al 4% y 5%, mientras Polonia mantiene una presencia "más discreta".

Por categorías, el comportamiento es homogéneo, aunque con "ligeros descensos interanuales". Los hoteles de cuatro estrellas alcanzan el 77,5%, ligeramente por debajo de 2025, mientras los de tres llegan al 82,4%, con un aumento de 4,6 puntos.

Esta evolución acompaña la "estabilidad general" del destino, que, pese a "una leve moderación", opera en niveles "elevados" y con una base de demanda "sólida y fidelizada" que garantiza "continuidad en el corto plazo", según Hosbec.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

De otro lado, la Costa Blanca, sin incluir Benidorm, ha iniciado marzo con una "ligera" corrección en la ocupación, con un 74% en la primera quincena, casi dos puntos por debajo del 76,2% registrado en 2025. No obstante, a juicio de la patronal turística, el destino mantiene un nivel de actividad "sólido", apoyado en una demanda internacional diversificada que compensa parcialmente la pérdida de peso del mercado nacional.

En este contexto, la subzona de Alicante Sur muestra un comportamiento más "tensionado", ya que alcanza el 79,4%, pero cede más de cuatro puntos respecto al 83,6% del pasado año, lo que revela un ajuste "más acusado" en este arranque de mes.

En el conjunto de la Costa Blanca, España reduce su peso hasta el 40,6%, mientras el bloque internacional gana protagonismo con Reino Unido (13,6%) a la cabeza, seguido del mercado noruego (8,5%) y de orígenes como Bélgica, Países Bajos, Alemania y Polonia, todos con cuotas "relevantes".

Sin embargo, en Alicante Sur el perfil es mucho más dependiente del mercado doméstico, que se eleva hasta el 68,8%. Reino Unido, Noruega y Alemania se mantienen como principales emisores internacionales, acompañados por países nórdicos y centroeuropeos.

Por categorías, en la Costa Blanca los tres establecimientos de estrellas mejoran hasta el 81,6%, superando los niveles del año anterior, mientras los de cuatro retroceden hasta el 74,1%.

En Alicante Sur, esta divergencia se acentúa, según Hosbec, pues los de tres avanzan hasta el 84,5%, pero los de cuatro experimentan un descenso "significativo" hasta el 71,9%, "muy por debajo" del dato de 2025.

VALÈNCIA CAPITAL Y PROVINCIA

Por otra parte, la provincia de Valencia ha comenzado marzo con una evolución "positiva", al alcanzar una ocupación del 74,8% en la primera quincena, casi tres puntos por encima del 72,1% registrado en 2025.

Este crecimiento se apoya en una demanda "sólida y diversificada", en un contexto marcado por el inicio de las Fallas de València. En este escenario, València capital eleva la ocupación hasta el 79,7%, con un avance "mucho más acusado" respecto al 73,9% del pasado año.

Así, en la provincia, el mercado nacional se mantiene "dominante", con un 52,6%, mientras que el internacional gana consistencia con Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, en torno al 5%.

En la ciudad, el peso del cliente extranjero es "mayor y más diversificado", pues España desciende al 40,3%, mientras Estados Unidos e Italia comparten protagonismo (7,9%), seguidos de Reino Unido y Alemania. También destacan Países Bajos y Francia, según Hosbec.

Por categorías, el comportamiento es "desigual" pero "coherente" con el tipo de demanda. En el conjunto provincial, los de cuatro estrellas mejoran hasta el 75,5% y los de tres alcanzan el 86,2%, aunque estos últimos retroceden respecto a un 2025 "excepcional".

En la ciudad, los de cuatro elevan su ocupación al 84,4%, mientras los de tres lideran con un 87%. Los establecimientos de cinco estrellas registran una "leve" corrección y se sitúan en el 68,7%.

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Por último, la provincia de Castellón ha iniciado marzo con una evolución "ligeramente al alza", con una ocupación en la primera quincena del 74,9%, más de un punto por encima del 73,6% de 2025.

Este comportamiento encuentra parte de su explicación en el impulso de las fiestas de la Magdalena, celebradas del 7 al 15 de marzo en Castelló de la Plana, que actúan como "un importante foco de atracción turística" y dinamizan la demanda en pleno inicio de la temporada, resalta Hosbec.

En Castellón, el mercado nacional es hegemónico, con el 78,4% de la demanda, aunque pierde peso respecto al 84,2% del pasado año. Este ajuste se compensa con "una mayor apertura internacional", donde Francia consolida su posición como principal mercado emisor extranjero (5%), mientras Alemania, Italia y Reino Unido aportan cuotas "más moderadas". Asimismo, la aparición de Estados Unidos refleja "una incipiente diversificación" que amplía "el alcance del destino", aunque con "un impacto limitado en volumen".

Respecto a la tipología hotelera, los establecimientos de cuatro estrellas mejoran su rendimiento, con un 76,9%, dos puntos por encima del dato de 2025. Este comportamiento, según Hosbec, refuerza la idea de una demanda que empieza a mostrar "signos de mayor equilibrio y capacidad de atracción internacional en los meses previos al arranque de la campaña turística principal".