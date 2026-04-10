La Comunitat Valenciana registrará este fin de semana un pico de polvo en suspensión, un descenso térmico y lluvias

Archivo - Imagen de archivo de un episodio de polvo en suspensión en el aire - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la máxima concentración de polvo en suspensión en el aire de la Comunitat Valenciana se produzca desde la próxima madrugada y hasta la madrugada del domingo. Además, avisa de una bajada de temperaturas a partir de este sábado y de precipitaciones para el domingo.

Según explica el organismo estatal en redes sociales, el color blanquecino del cielo durante este viernes denota la importante intrusión de polvo en suspensión que se está produciendo, que también se detecta en las imágenes de satélite.

Aunque el cielo está este viernes "prácticamente raso", si se alza la mirada, no se ven nubes, sino el color blanquecino que denota la presencia de una carga importante de polvo en suspensión, indica Aemet.

De acuerdo a su previsión, la máxima concentración de polvo en suspensión en el aire se registrará desde la próxima madrugada y hasta la madrugada del domingo, con una tendencia del nubarrón de polvo a desplazarse hacia el Mediterráneo a lo largo del domingo.

Ante esta situación, el 112 recuerda que el polvo en suspensión no solo reduce la visibilidad, sino que también empeora la calidad del aire. "Si eres asmático o tienes problemas respiratorios, ponte mascarilla y cierra las ventanas de casa", aconseja el Centro de Coordinación de Emergencias.

En cuanto a las temperaturas, este viernes continuarán elevadas y superarán 25 grados en muchos puntos del territorio valenciano. Este sábado empezarán a bajar y ya el domingo el descenso será generalizado.

"El descenso térmico, el cielo cubierto y las precipitaciones del domingo nos recordarán que todavía estamos al inicio de la primavera", señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).