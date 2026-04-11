El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana: cielo poco nuboso, polvo en suspensión y precipitaciones débiles

Archivo - Vista del cielo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a 14 de marzo de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada este sábado en la Comunitat Valenciana estará marcada por cielo poco nuboso a primeras horas, que aumentará a nuboso al mediodía, acompañado de polvo en suspensión.

Además, habrá probabilidad de precipitaciones débiles en el interior y en el litoral norte de Alicante al final del día, que pueden ir acompañadas de barro, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas contarán con pocos cambios y las máximas descenderán de forma ligera en el litoral de Castellón y notablemente en el interior del sur de Valencia y norte de Alicante.

Por su parte, el viento del norte será moderado en el litoral del norte de Alicante y flojo de dirección variable en el resto en la primera mitad del día.

Asimismo, al mediodía el viento tenderá a componente este en Castellón y Valencia, a componente norte en el norte de Alicante y a componente sur en el sur. A últimas horas, aumentará a moderado y girará a componente norte en el norte de Castellón, con baja probabilidad de rachas muy fuertes.