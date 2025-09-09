Una concentración reclama el corte "de todas" las relaciones con Israel: "Es la mayor amenaza para la paz mundial"

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración de "clamor popular" ha reclamado el "fin del genocidio en Gaza" y el corte de "todas" las relaciones con Israel por suponer este país "la mayor amenaza para la paz mundial". Además, ha condenado el ataque con drones contra una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en Túnez y ha valorado el paquete de medidas anunciado por el Gobierno de España, entre ellas la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio, aunque lo ha considerado "insuficiente".

La protesta, bajo el lema 'Embargament d'armes ja!' y convocada por varias entidades en favor de Palestina, se ha celebrado este martes en la plaza del Temple de València, frente a la Delegación del Gobierno y estaba prevista otra a la misma hora en la plaza de la Muntanyeta de Alicante, aunque finalmente se ha cancelado ante la alerta por lluvias y el aviso del consistorio para suspender todas las actividades programadas al aire libre. En la capital valenciana ha contado con la participación de varios dirigentes de Compromís como Isaura Navarro o Papi Robles y la representante sindical Ana García Alcolea (CCOO PV).

El representante de BDS País Valencià, Jorge Ramos Tolosa, en declaraciones a los medios, ha denunciado que el "único genocidio retransmitido en directo de la historia sigue en su curso" ahora con una "nueva fase de este exterminio". Pese a ello, ha valorado que el actual es "un momento álgido de la solidaridad palestina en Valencia, en el Estado español, en todo el mundo".

"Hay un clamor popular inmenso y no vamos a dejar de movilizarnos hasta que se corten todas las relaciones con Israel, hasta que acabe este genocidio y hasta que Palestina sea libre", ha garantizado Ramos Tolosa, que ha subrayado que "una de las cosas que está consiguiendo también este episodio tan terrible que nos está tocando vivir" es que "cada vez más gente ya no sólo se va a conformar con el fin del genocidio, sino con el fin de un régimen de 'apartheid' que lo que hace es segregar a la población y cometer sistemáticamente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad para sostenerse".

"Lo que pedimos es el fin del genocidio, el fin de todas las relaciones con Israel y que en ese territorio todas las personas, sean judías, musulmanas, cristianas o ateas, tengan los mismos derechos", ha resumido.

EL ANUNCIO DE SÁNCHEZ, UNA "VICTORIA POPULAR" PERO "INSUFICIENTE"

En este contexto, el representante de BDS País Valencià ha valorado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza", entre ellas la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

"Ha sido una gran alegría porque el embargo de armas ha sido la petición central de todo este ciclo de movilización. Estamos en la concentración o manifestación número 31 sólo en la ciudad de València desde finales de 2023. Nunca había habido tantas ciudades durante tanto tiempo movilizándose por Palestina y una petición central era el embargo de armas", ha expuesto.

Por tanto, ha celebrado la "victoria popular" de que el Gobierno de España "se haya visto impelido a aprobar esta medida, entre otras", aunque ha reconocido que es "insuficiente": "Es necesario seguir la presión para que se corten todas las relaciones, no sólo porque es un imperativo moral, sino porque es una obligación legal".

"La Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024 estableció que no puede haber relaciones comerciales ni económicas que puedan contribuir a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que está cometiendo Israel", ha apuntado.

Además, Ramos Tolosa ha condenado el ataque con drones sufrido por una de las principales embarcaciones atracadas en las costas de Túnez de la Global Sumud Flotilla y ha advertido de que "es posible, por desgracia, que reciba más", situación ante la cual ha llamado a seguir movilizándose.

"Este ataque se ha producido en Túnez y contra un barco de bandera portuguesa. Esto significa que Israel ya ha atacado a dos países más, es la mayor amenaza para la paz mundial. Ha atacado a Palestina, al Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen y ahora también a un barco de bandera portuguesa. Entonces, no solo nos movilizamos por el pueblo palestino, sino también ante la terrible posibilidad de que Israel pueda desencadenar una conflagración mundial", ha señalado.