Una concentración reivindica la memoria de Guillem Agulló frente a la "ofensiva reaccionaria de la ultraderecha"

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha reivindicado este jueves en Burjassot (Valencia) que la memoria del joven antifascista Guillem Agulló, en el 31 aniversario de su muerte, está "más viva que nunca", al tiempo que ha denunciado la "ofensiva reaccionaria" y los "constantes ataques" por parte de la "ultraderecha" hacia su figura y también hacia la lengua y la cultura valenciana. "Está en el centro de la diana del fascismo porque su recuerdo es la memoria de la lucha por la dignidad de un país y de su gente", han subrayado los asistentes.

La convocatoria, organizada por la Comissió 31 anys amb Guillem, se ha celebrado a las 20.00 horas ante las puertas del Ayuntamiento de Burjassot, localidad de la que era Agulló, bajo el lema 'Guillem, assumim la teua lluita' ('Guillem, asumimos tu lucha'). El acto, que se celebra cada 11 de abril desde 1993, ha comenzado con música de 'tabal i dolçaina' y con la interpretación del 'Bella Ciao'.

Momentos antes de iniciarse la lectura de un manifiesto, Teresa Jordán, secretaria de Ca Bassot, una entidad de Burjassot integrada en la Comissió 31 anys amb Guillem, ha resaltado que el acto cobraba especial importancia al coincidir con el 100 aniversario del nacimiento del escritor Vicent Andrés Estellés, natural también de Burjassot.

Antes y después de la lectura del manifiesto, desde el Patio de Los Silos de Burjassot, los asistentes a la concentración han coreado el lema "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó" y han desplegado una pancarta con la imagen del rostro de Guillem y la frase '31 anys amb tu. Ni oblit ni perdó'. Además, el cantante valenciano Xavi Sarrià ha interpretado la canción 'No s'apaguen les estreles'.

Al finalizar la lectura del manifiesto, los asistentes han tocado la muixeranga y han formado su figura. Tras el acto, que ha terminado con aplausos, han iniciado un recorrido por las calles del centro de Burjassot, desde la plaza Emilio Castelar, por la calle Jorge Juan hasta el mercado antiguo.

Allí se ha celebrado una ofrenda floral con 18 claveles rojos, la edad de Guillem cuando fue asesinado. La marcha ha continuado hasta la plaza dels Furs, junto a la iglesia de San Miguel, y de ahí ha discurrido por la calle Obispo Muñoz hasta la sede de Ca Bassot, en la calle Pablo Iglesias.

"LA LUCHA ESTÁ HOY MÁS VIVA QUE NUNCA"

En el manifiesto, los convocantes han explicado que este jueves se han concentrado para "recordar que hace 31 años que el fascismo le arrebató la vida a nuestro compañero" Guillem, quien "pagó el precio de saber que su vida estaba atravesada por una lucha ligada a su pueblo y su clase". Por ello, han recalcado que las generaciones que le han seguido le tienen "presente en la memoria y en cada lucha" porque tienen "la certeza de que él, si estuviera hoy aquí, también lo hubiera hecho por nosotros".

"Hoy volvemos a llenar la plaza --del Ayuntamiento de Burjassot-- para reivindicar que su asesinato tuvo una motivación política, por más que se haya tratado de blanquear a sus verdugos", han expuesto, al tiempo que han cargado contra quienes, en el momento en que ocurrieron los hechos, "no dudaron ni un segundo en dotar de impunidad a un fascismo que era el último garante de los intereses del capital y del Estado español".

En este punto, han reivindicado que "la lucha de Guillem Agulló está hoy más viva que nunca" y han recalcado la necesidad de "estar a la altura del momento" actual. También han cargado contra la "ofensiva reaccionaria del capitalismo", que han asegurado que se "agudiza" mientras "amenaza las condiciones materiales de vida", y han advertido de que la "ultraderecha ha llegado al gobierno de la Generalitat Valenciana y a las principales ciudades" de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, han denunciado sus "constantes ataques contra la lengua, la cultura, las feministas y las identidades disidentes" y han puesto como ejemplo de ello la retirada, a iniciativa de Vox, del Premi Guillem Agulló que otorgaba Les Corts Valencianes desde 2016, o la intención de este partido en el Ayuntamiento de València de quitar el nombre de Guillem Agulló de un paseo de los Jardines de Viveros, un planteamiento que fue rechazado por el PP, socio de gobierno en el consistorio.

En esta línea, han sostenido que Agulló está "en el centro de la diana del fascismo" porque "su recuerdo es la memoria de la lucha por la dignidad de un país y de su gente". Precisamente, ante esta "ofensiva reaccionaria", han llamado a movilizarse y "llenar las calles de València" el próximo 25 d'Abril contra "quienes nos quieren ver con la cabeza abajo y sometidas". "El mejor homenaje que queremos rendir es continuar luchando", han indicado.

"SÍMBOLO DE LUCHA POR LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD"

Distintos representantes y formaciones políticas de la izquierda han dedicado mensajes durante este jueves para recordar el aniversario de la muerte de Agulló.

Así, el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, vía redes sociales, ha remarcado que Agulló fue "asesinado por un neonazi" por el hecho de "ser antifascista" y ha puesto en valor que la familia del joven, durante estas últimas tres décadas, ha sido "un ejemplo y referente por hacer de su lucha la de todos". "31 años contigo, Guillem. Ni olvido ni perdón", ha escrito.

También desde Compromís, el exalcalde de València y exconcejal de la coalición en el Ayuntamiento Joan Ribó ha publicado el mensaje 'Per molt que bufe el vent, no s'apaguen les estreles' (Por mucho que sople el viento, no se apagan las estrellas), acompañado de una fotografía de la inauguración del paseo dedicado a él que hay en los Jardines de Viveros de València. Mientras, la actual portavoz y concejala Papi Robles ha subrayado que en la ciudad "nunca tendrán cabida los fascistas". "31 años después, siempre en la memoria", ha señalado.

El mismo Compromís, en su perfil en la red social 'X' (antigua Twitter), ha recordado que Agulló, hace 31 años, "fue asesinado en Montanejos por los neonazis", al tiempo que ha denunciado que, ahora, el PP y Vox "quieren borrar la historia" porque "Guillem, la lucha de décadas de su familia y la memoria del antifascismo valenciano, representan la gran derrota de la extrema derecha".

Desde el PSPV-PSOE también han recordado los "31 años desde que Guillem Agulló fue asesinado por un grupo de extrema derecha" y, en este día, han mostrado que "más que nunca reivindicamos su memoria como símbolo de lucha por la libertad y la igualdad". "No permitiremos que borren su memoria", han garantizado.