Una concentración en València denuncia que la situación en Ceuta es "espejo del fracaso" de las políticas migratorias

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en València ha puesto de relieve que Ceuta es el "espejo del fracaso" de las políticas migratorias europeas "con su apuesta por la externalización de fronteras a países que también vulneran los derechos humanos". Asimismo, han pedido la "regularización ya" de los migrantes que entraron en Ceuta.

Los asistentes, convocados por diferentes organizaciones de ayuda a las personas migrantes y por los derechos humanos, se han concentrado ante el CIE Zapadores bajo el lema 'Paremos el odio y el racismo. Ceuta: humanidad, derechos y dignidad'.

La campaña ha contado con el apoyo de otras 420 organizaciones diferentes a nivela nacional y Valencia por los derechos de las personas migrantes y otras entidades antirrascistas, según han indicado fuentes de la entidad convocante.

Los asistentes han proclamado consignas como "¿Qué queremos? El cierre de los CIEs", "Tancarem els centres d'integrament" o 'Ningún ser humano es ilegal', entre otras.

Igualmente, han portado pancartas que rezaban mensajes como 'Seguretat. No és un ús exclusiu de la força ni maltractaments' (Seguridad. No es un uso exclusivo de la fuerza ni del maltrato); 'Protecció per a qui presta ajuda himanitària o informa' (Protección para quien ofrece ayuda humanitaria e informa); 'Acollida digna sense diacriminació' (Acogida digna sin discriminación); 'Aturem l'odi i el racisme' (Paremos el odio y el racismo); 'Protegir nenes i nens és urgent' (Proteger niñas y niños es urgente).

"¿CUÁNTOS SE HAN QUEDADO EN EL MAR?"

En declaraciones a los medios, desde Comunidades Cristianas Populares han calificado de "barbaridad lo que han hecho con los migrantes" en Ceuta. "¿Cuántos se han quedado en el mar?", se han preguntado y han deslizado: "Y no nos han dicho la verdad, no lo sabemos toda la verdad".

Al mismo tiempo, han denunciado que Marruecos "hace lo que le da la gana" porque "cuánta gente tiene fincas y propiedades en Marruecos y esos se callan". "¿Por qué? Porque siguen explotando allá", ha apostillado.

Y ha aseverado que quien "paga el plato" son "los que vivimos aquí" y, "sobre todo, los inmigrantes, que todos esos que vienen en barcas, que vienen en esas condiciones, que cuántos se quedan en el mar", ha lamentado.

MANIFIESTO

Al término de la concentración, se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto para denunciar que en las últimas semanas una "enorme movilización" está impulsando desde calles y plazas los "derechos a una vivienda, salud y educación para todos y todas". Pero, al mismo tiempo, a "muchas personas migrantes y refugiadas, incluidas niñas y niños se les están negando sus derechos y están sufriendo en Ceuta una constante violencia, acoso y desprotección".

De acuerdo al manifiesto, "los discursos de odio los señalan y criminalizan incitando el racismo y la xenofobia, los presentan como una amenaza y pretenden convertir, con bulos y desinformación, su presencia, movilidad y necesidades más básicas en un problema".

En este contexto, afirman querer situar "en el centro" la humanidad, "de la cual todos y todas formamos parte, el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad de movimiento de todas las personas, como se reconoce en la Declaración de Derechos Humanos".

"Queremos una sociedad que sitúe la humanidad por encima del miedo, donde todas las vidas valgan por igual, también en las fronteras donde todas las personas reciben un trato digno y que entienda la solidaridad, las curas y la libertad como elementos esenciales de la convivencia", recalcan.

Para las organizaciones convocantes, "Ceuta es el espejo del fracaso de las políticas migratorias europeas, con su apuesta por la externalización de fronteras a países que también vulneran los derechos humanos". Las fronteras, apostillan, "no tienen que negar la humanidad de quienes las atraviesan".

Con todo, han hecho un llamamiento a la sociedad civil para que "entre todos situemos la dignidad humana y la solidaridad por encima de los discursos de odio y de la discriminación": "Frente al odio y la violencia hacia las personas migrantes en Ceuta, nuestra respuesta es humanidad, derechos y dignidad". Por último, una participante palestina que forma parte de Amnistía Internacional ha leído un poema dedicado a Ceuta.