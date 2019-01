Una concentración en València pide no dar "ni un paso atrás" y que "ningún derecho de las mujeres sea arrebatado"

Actualizado 15/01/2019 20:46:51 CET

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de València ha proclamado que no habrá "ni un paso atrás" en los derechos de las mujeres y que "ni uno solo de ellos será arrebatado". Asimismo, ha criticado a los "lobos con piel de cordero que se ponen detrás de la pancarta y después trivializan la violencia machista y hacen pactos vergonzosos con la ultraderecha en la que los derechos de las mujeres son moneda de cambio".

Colectivos feministas han convocado este martes movilizaciones simultáneas en casi un centenar de ciudades y localidad de toda España bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad. No Negociamos' en solidaridad con las mujeres de Andalucía y contra los postulados de VOX. Estas acciones se producen el mismo día del debate de investidura del candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien cuenta con los apoyos de Ciudadanos y VOX.

Los participantes han coreado lemas como 'Ni un paso atrás' y 'Viva la lucha feminista', al tiempo que han mostrado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Ninguna agresión sin respuesta', 'Ante el fascismo, feminismo' y 'Nuestras vidas no se pactan'.

Además, dos representantes del movimiento feminista han leído un manifiesto en el que han asegurado que "las hermanas andaluzas están en peligro" y han hecho un "llamamiento a las mujeres y a los hombres decentes de este país, a toda la ciudadanía, porque los derechos humanos no lo son si la mitad de la población no los tiene". "Las mujeres no callaremos; ni un paso atrás", han aseverado.

En la misma línea, la portavoz del colectivo feminista Ángela Escribano ha subrayado que este tipo de protestas --de mujeres y de hombres, ha recalcado-- pretenden "mandar un mensaje: que ni la derecha ni la extrema derecha van a conseguir arrebatarnos ni uno de nuestros derechos". "El feminismo lleva 200 años de historia, no vamos a permitir que ni las andaluzas ni una sola mujer pierda derechos que ya tiene, estaremos en la calle", ha apostillado.

En la concentración se ha podido ver a la exministra y exconsellera de Sanidad Carmen Montón, quien ha manifestado a Europa Press la "importancia de que las mujeres y toda la sociedad dejen claro que la democracia sin feminismo no es posible", En esta línea, ha animado a "salir a la calle para defender la lucha contra la violencia de género y para reivindicar una sociedad en la que las mujeres seamos libres, vivamos en plena igualdad y sin miedo".