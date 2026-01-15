Condenado un hombre a 5 años de prisión por secuestrar y robar a otro en Castellón tras quedar con él en una aplicación

Archivo - Ciudad de la Justicia de Castellón - GVA - Archivo

CASTELLÓ 15 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años y tres meses de prisión, por los delitos de detención ilegal en concurso con un delito de robo y por un delito de estafa en grado de tentativa, a un hombre que quedó con otro en la vivienda de éste a través de una aplicación de citas, le secuestró y le robó con la intención de sacar dinero con sus tarjetas de crédito.

La sentencia, fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes, prohíbe al acusado acercarse a menos de 200 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El tribunal ha impuesto otros 18 meses de cárcel por el delito de robo a un segundo acusado, que también participó en el asalto, así como sendas penas de seis meses de prisión para dos mujeres, madre y hermana del principal condenado, por un delito de receptación, pues usaron dos teléfonos móviles del perjudicado pese a que sabían que procedían de un hecho ilícito.

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2021, cuando el principal condenado y la víctima contactaron a través de una aplicación de citas y quedaron en la vivienda de la segunda, en un municipio de la comarca de la Plana Baixa de Castellón.

Una vez en el domicilio, el agresor cogió un cuchillo de la cocina con el que obligó al perjudicado a darle el código de sus tarjetas bancarias, antes de atarle las manos con un cable y dejarlo maniatado durante toda la noche. Sobre las seis de la mañana, el asaltante se llevó de la vivienda ropa, joyas, varios teléfonos móviles, un televisor y dinero en efectivo.

El segundo de los condenados le esperaba en la calle con su coche para cargar con el botín y huir. Al día siguiente, el primer acusado intentó sacar dinero en una sucursal bancaria de Puzol con las tarjetas robadas, pero no lo consiguió.

El 6 de mayo de 2022 se practicó la entrada y registro en el domicilio de los asaltantes, en la citada localidad de l'Horta Nord, en el que convivían con las dos mujeres también condenadas.

En esa vivienda las fuerzas de seguridad localizaron parte de los objetos sustraídos como el televisor, la ropa y algunas joyas. La sentencia considera probado que las dos mujeres usaron los teléfonos robados pese a que sabían que procedían de un robo.