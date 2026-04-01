Condenan a Nacho Vidal a tres años de prisión por traficar con 'cocaína rosa' en una zona de ocio de Xúquer

Archivo - Nacho Vidal posa en el photocall de la nueva serie de Atresplayer Premium 'Nacho' en Cines Capitol - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al actor porno Ignacio Jordà, conocido como Nacho Vidal, a la pena de tres años de prisión por traficar con 'cocaína rosa' en una zona de ocio de la Plaza Xúquer de València.

Así se desprende del acuerdo alcanzando entre la Fiscalía y la defensa del acusado, ejercida por el letrado Emilio Pérez Mora, por el que se ha impuesto a Vidal los tres años de prisión por un delito contra la salud pública y el pago de una multa de 5.800 euros, según ha podido saber Europa Press.

El actor, que ha reconocido los hechos que se le atribuyen, no ingresará prisión al recomendar el fiscal que se les suspendiera la pena por tiempo de cuatro años --con la condición de no volver a delinquir-- y aceptarlo el tribunal. Se le ha aplicado la atenuante de toxicomanía y la obligación de acudir a un curso de rehabilitación.

Se da la circunstancia de que Nacho Vidal fue condenado recientemente, el pasado mes de enero, al pago de una multa de 2.160 euros por romper la barrera del parking del Mercado de Russafa de València cuando iba ebrio y drogado.

Además, tiene otro procedimiento pendiente por el que se le piden cuatro años de prisión --que solicita la Fiscalía-- por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante la celebración del denominado 'rito del sapo bufo'.

En esta ocasión, se le ha condenado por traficar con droga, tal y como ha adelantado Las Provincias. Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando el actor fue detenido por agentes de Policía Nacional cuando llevaba 103,05 gramos de tusi, 'cocaína rosa', en la Plaza Xúquer de València.

Las drogas que portaba encima el día en que fue arrestado iba a ser destinado a la venta y hubieran alcanzado un valor en el mercado de unos 5.700 euros. El actor actuó así por su adicción a las sustancias estupefacientes, según ha quedado probado.