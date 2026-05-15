Un conductor sin carnet y que cuadruplicaba la tasa de alcohol choca con otro vehículo en Segorbe (Castellón)

CASTELLÓ 15 May. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Local de Segorbe investiga a un conductor sin carnet y que cuadruplicaba la tasa de alcohol como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras ser sorprendido supuestamente mientras circulaba de forma anómala y colisionar con otro vehículo la madrugada del domingo, según ha informado el Ayuntamiento en su web.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la madrugada, mientras una patrulla observó un turismo circulando de forma irregular en Segorbe. Poco después, el vehículo impactó contra otro coche estacionado, cuando los agentes procedieron a identificar al conductor.

Tras las comprobaciones realizadas, los agentes constataron que dicha persona carecía de permiso de conducción y que, además, conducía con una tasa de alcohol que cuadruplicaba el límite legal permitido.

Por estos hechos, el conductor está siendo investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial.

Desde la Policía Local se recuerda la gravedad de este tipo de conductas, y ha subrayado que la rápida actuación policial pudo evitar posibles consecuencias mucho más graves, "salvando posiblemente alguna vida, incluida la del propio conductor".