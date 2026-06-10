El Consell afea a Consumo su "nivel de desorientación": "No existe normativa que exija conocer el origen del arroz"

Archivo - El conseller Miguel Barrachina en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha afeado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, su "nivel de desorientación", y ha replicado que este "debería saber que no existe una normativa europea que exija conocer el origen del arroz". "Por tanto, es él quien nos debe defender ante la Unión Europea para que aparezca. Nosotros sí queremos que aparezca en el etiquetado el origen, pero no existe ninguna norma europea que obligue a él", ha expuesto.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras asistir a la segunda edición de la entrega de los Premios Agrovalor en el Palau de la Generalitat, después de que el ministro Bustinduy, desde Sueca (Valencia), haya instado al Consell a que persiga el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano en los paquetes que se comercializan, con el objetivo de que se sancionen posibles prácticas fraudulentas en los etiquetados de productos de proximidad.

"Nuestro defensor ante la Unión Europea, tristemente, es este ministro de Sumar que, desgraciadamente, en lugar de pedirle a quien tiene la competencia para exigir ese etiquetado, nos lo reclama a nosotros, que somos víctimas tanto de la falta de precisión en el etiquetado por parte de la Comisión Europea como víctimas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", ha contestado el conseller.

Además, ha denunciado el "daño enorme" que está haciendo el Ejecutivo central al sector del arroz, "prohibiéndole tratamientos indispensables", y ha afeado a los ministros del Gobierno que, "en lugar de ayudar" como hace el Consell con el impulso a la incorporación de jóvenes o la modernización del sector, se dediquen a "poner trabas a su crecimiento".

Dicho esto, Barrachina ha expuesto que en las etiquetas del arroz "hay una denominación de origen" en la que, "lógicamente, aparece el origen", y también hay que indicar "el lugar de elaboración". Pero ha matizado que "no existe obligación" de reflejar "el origen de cada uno de los arroces que componen ese arroz que finalmente se sirve".

"Cada producto tiene su normativa", ha señalado el conseller de Agricultura, que ha resaltado que desde el Gobierno valenciano han apelado a la Comisión Europea sobre "la necesidad de que aparezca el origen de estos productos": "No aparece porque la normativa europea no lo reclama y, por tanto, quien no se representa ante la Comisión Europea, este mismo ministro, es a ellos a quien debe reclamar".