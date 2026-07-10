El Consell asegura estar "recuperando el tiempo perdido" contra los daños de fauna en cultivos con 3.800 jabalís cazados

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería, Miguel Barrachina, ha afirmado este viernes, en relación a las protestas de la Unió Llauradora, que el goberno valenciano "está recuperando el tiempo perdido" para actuar contra el "gravísimo problema de la sobrepoblación de fauna salvaje" después de que "el ecologismo de salón" del anterior Ejecutivo "impidiese a los cazadores hacer una labor social evidente".

En ese sentido, ha explicado que se han capurado 3.800 jabalís, con más de 2.000 ejemplares abatidos y 1.300 enjaulados, gracias al plan "novedoso" de la Conselleria de Medio Ambiente que subvenciona a los cazadores con 40 euros por pieza.

Así lo ha señalado el también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, preguntado por las concentraciones de este viernes de la Unió Llauradora i Ramadora para reclamar "una actuación urgente" de la Generalitat ante los daños de la fauna silvestre sobre las explotaciones agrarias valencianas.

Barrachina ha expuesto que especies como el jabalí, el conejo y el corzo "están arruinando a los agricultores" y ha advertido que "va a costar tiempo recuperar los daños de los ocho ejercicios del Botànic". "Cuando la fauna salvaje llega a zonas pobladas, el cazador no puede ejercer por límites legales", ha explicado.

El titular de Agricultura ha insistido en que el actual Consell ha pasado "de perseguir a los cazadores y despreciarlos, como se llegó a hacer, a considerarlos colaboradores indispensables". "Hoy, por tanto, estamos en situación de recuperar el equilibrio perdido entre el mundo urbano y el rural", ha señalado.

Barrachina ha resaltado también que el Consell ha elevado hasta 39 millones el año pasado su aportación al seguro agrario, que cubre los daños a la fauna.

Asimismo, ha destacado que el Consell tiene abiertas ayudas a la huerta para que "más de 700 agricultores de la huerta que perseguía el anterior Consell vayan a recibir dos millones de euros", así como ayudas de 26 millones la replantación de cultivos afectados por la dana y 50 millones para modernizar las explotaciones.

Según Barrachina, se están "multiplicando por tres el importe de las ayudas que existieron para jóvenes de modernización o de mejora del regadío". "Esa es la mejor manera que podemos hacer por recuperar el equilibrio perdido entre el mundo rural y el mundo urbano. En lugar de perseguirlos, considerarlos, respetarlos y ayudarles económicamente", ha zanjado.