El Consell asegura que intentará ser "ecuánime" con taxis y VTC en su decreto pero que "la prioridad son los ciudadanos"

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que la administración autonómica intentará ser "ecuánime" con los sectores del taxi y del VTC en el que decreto en el que está trabajando para regular la movilidad, pero ha advertido que es "imposible acoger las peticiones" de las dos partes y "la prioridad son los ciudadanos".

"Es necesario encontrar la mejor solución para consensuar con los dos sectores, pero en la prioridad por delante va el ciudadano" y lograr el "mejor servicio público", ha insistido, a preguntas de los medios este miércoles durante una visita a Bugarra (Valencia).

Martínez Mus ha destacado que la Conselleria está trabajando con las asociaciones del taxi y de las VTC para "intentar acercar lo máximo posible posturas que sabemos que no van a encontrar nunca un punto en común".

El conseller ha asegurado que hablará con ellos "todas las veces que haga falta", por separado o en la misma mesa, para "tener la mejor solución posible, que no se demorará mucho, porque hay que tomarla". Y la decisión se tomará "pensando en las necesidades de los ciudadanos, no en las necesidades particulares de cada uno de los sectores".

Sobre las movilizaciones avanzadas por los taxistas si el 29 de abril no se presenta un nuevo régimen sancionador, Martínez Mus ha subrayado que él es "muy respetuoso" con las reivindicaciones del colectivos y "ellos entienden que es prioritario", pero él como conseller debe "mirar por la preocupación de todos los ciudadanos y por dar el mejor servicio posible".

"Vamos a procurar entendernos con los taxistas y que no lleguen a estas protestas. Estamos trabajando con ellos en reuniones periódicas para intentar llegar una solución que les conforme lo máximo posible. Pero entiendo que, obviamente, puedan hacer esas medidas de presión", ha zanjado.