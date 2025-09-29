Reunión extraordinaria del Consell por la alerta meteorológica - GVA

Diferencia la situación de la del 29O, defiende que no ha habido Cecopi, acusa a oposición de "manipular" y a Puente de "frivolizar"

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó este pasado domingo a la Comunitat Valenciana, tras asistir durante el fin de semana a una cumbre del PP en Murcia, antes de que se activara la alerta roja por lluvias en Castellón y Valencia.

Además, ha subrayado que Mazón estuvo "atento" y "en contacto" y que la Comunitat sigue en una situación de "preemergencia" diferente a la emergencia de la dana del pasado 29 de octubre, con lo que por ahora "no ha habido ningún Cecopi".

Así lo ha manifestado este lunes por la tarde en una comparecencia tras una reunión extraordinaria del Consell presidida por Mazón para analizar la afectación durante las primeras horas de la alerta meteorológica.

Camarero ha explicado que este domingo se celebró una reunión "técnica" de coordinación y seguimiento, convocada por la Generalitat con la participación de representantes estatales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. "No hubo ningún Cecopi", ha insistido.

Dicho esto, ha acusado a "la izquierda" de querer manipular al decir que Mazón "estaba en Murcia mientras había alerta roja", ya que ha recalcado que este nivel de alerta se activó las 20 horas en Castellón y a las cuatro de la madrugada en Valencia.

Según ha expuesto, Mazón terminó su jornada en Murcia a las 13 horas y "estuvo permanentemente en contacto con los presidentes de las diputaciones, con alcaldes, con Emergencias y con el resto del Consell".

"El presidente estuvo trabajando y en contacto con todas las personas. Estuvo al final de la tarde en Valencia. Seis horas antes de que se lanzara la alerta roja en Castellón y 12 horas antes de que se lanzara en Valencia, el presidente ya estaba en la Comunidad Valenciana", ha sostenido.

"ESTUVO ATENTO PORQUE TENÍAMOS INFORMACIÓN"

Preguntada por si Mazón estuvo en el Palau de la Generalitat, se ha limitado a reiterar que estuvo "atento a la emergencia, que es lo importante". "Y pudo estar atento a la emergencia porque teníamos información sobre lo que iba a ocurrir en las siguientes horas", ha abundado.

Respecto a si el 29 de octubre no había suficiente información, ha insistido en que "Aemet, en esta ocasión, ha avisado con antelación" y eso, según ella, ha permitido "tomar las medidas preventivas". "Con prevención, podemos tomar medidas preventivas. Con observación, que es lo que ocurrió el 29 de octubre, solo se pueden tomar medidas reactivas", ha esgrimido, para recalcar que ahora están centrados en "dar una respuesta a los vecinos" de las zonas en alerta.

Ha pedido "no comparar" esta alerta con lo que sucedió el 29 de octubre, ya que entonces "no estábamos en preemergencia" y "eran situaciones distintas". Y ha querido dejar claro que a partir de este lunes todo el Consell ha suspendido su agenda para dedicarse "exclusivamente a esta alerta meteorológica y a su evolución".

CRITICA QUE SE CELEBRARA LA MANIFESTACIÓN POR LA DANA

Según Camarero, lo "chocante" es que mientras "se miente" diciendo lo contrario, Delegación de Gobierno tuviera "autorizada" una manifestación este domingo por la tarde, en alusión a la marcha organizada por el undécimo aniversario de la dana para exigir la dimisión de Mazón y del Consell por la gestión de la tragedia que provocó 229 fallecidos. Ha añadido que su gobierno "siempre" respeta este tipo de manifestaciones.

"La izquierda lleva desde ayer más pendiente del juego político que de la emergencia y de la seguridad, intentando intoxicar y crear de nuevo una manipulación cuando desde ayer estamos tomando las medidas oportunas", ha denunciado, para recalcar que se están tomando esas medidas "porque se conoce la información" por parte de Aemet.

En este punto también ha señalado que desconoce si el presidente de Catalunya, Salvador Illa, "se le ha preguntado si ayer cambió su agenda" por la alerta meteorológica.

Cuestionada por las críticas en redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente, haciendo referencia al restaurante El Ventorro en el que Mazón comió el día de la dana, la portavoz ha afirmado que es "absolutamente impresentable, impropio e improcedente que un ministro del Gobierno de España haga bromas o frivolice con esta situación".

"Se ve claramente que unos estábamos preocupados y atentos a la situación climatológica y otros estaban haciendo chascarrillos y bromas", ha criticado, lo que ha tachado de "un uso político y partidario del dolor de la gente".

VIGILANCIA DE BARRANCOS

Por otro lado, interpelada por si la Generalitat tiene constancia de si están vigilando los barrancos efectivos de bomberos o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no lo ha concretado y se ha remitido a la Conselleria de Emergencias porque "tiene reuniones periódicas" y se trata de una "información sensible", aunque ha garantizado que le consta que "se están haciendo las vigilancias adecuadas".

Sobre si en esta alerta se ha avisado a los usuarios del servicio de teleasistencia, la también consellera de Servicios Sociales ha reiterado que "no es un servicio de emergencia" y que utilizarlo como tal supondría "incumplir el contrato con la empresa" firmado por el anterior gobierno, "por el Botànic",y por la exconsellera "Mónica Oltra". "Un servicio de asistencia no lo podemos convertir en un servicio de emergencia porque nos estaríamos equivocando todos", ha advertido.