El Consell cederá 49 parcelas residenciales a cooperativas sin ánimo de lucro para viviendas en alquiler "asequible"

EIGE se transforma en EVHA para "priorizar la construcción de VPO" e invertirá 13 millones en ARRUS y 11 en PINS entre 2018-2019

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha presentado este lunes los planes de futuro de la nueva Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), --que sustituye a la antigua EIGE--, que se ha marcado como "prioridad" reactivar la construcción de vivienda protegida y desarrollar el suelo logístico.

Entre las actuaciones para este año, la EVHA prevé poner en marcha la redacción de un 'Plan de Gestión Integral del Suelo' que cederá a cooperativas --u otras entidades-- sin ánimo de lucro, un total de 49 parcelas residenciales para construir 1.588 vivienda protegidas "en alquiler asequible". De hecho está trabajando ya en los pliegos para sacar a concurso estas parcelas, que serán cedidas a cambio de un canon, por un plazo de años determinado.

Así lo ha anunciado este lunes la consellera Maria José Salvador, en un desayuno informativo con los medios, en el que ha estado acompañada de la directora del EVHA, Helena Beunza, y la directora general de Vivienda, Rebeca Torró, quien ha aventurado que las primeras obras podrían inciarse a principios de 2019.

Estas parcelas se ubican en Alicante, El Campello, San Juan, Gandía, València, Torrent, Benaguacil, Alzira, Silla, Manises, Albaida, Torrevieja, Alcoi y Elx.

Los precios del alquiler de estas vivienda vendrán limitados en el precio para VPO que establece el Estado. Además los pliegos para el concurso permitirán "controlar" el producto final que sale al mercado, han explicado las responsables de Vivienda, quienes han resaltado que además, con esta fórmula la Generalitat "no pierde patrimonio", puesto que recupera el suelo junto al inmueble al cabo de los años que se determine.

Salvador ha asegurado que desde la Generalitat, "se apuesta de forma decidida por este tipo de vivienda para ayudar a las personas que no pueden hacer frente los precios del mercado". Para ello, en los próximos años ha destacado también una inversión de "6,3 millones de euros para finalizar ocho promociones con un total de 111 viviendas que el anterior gobierno paralizó en varios municipios".

A esto se suma que la EVHA invertirá más de 13 millones de euros en Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en el periodo 2018-2019 en siete barrios de viviendas públicas de Alicante, Alcoi, Elx, Castellón, Paterna y Sagunto.

También destinará cinco millones a implantar Planes de Intervención Integral Sostenible (PIINS), que incluirán la mejora de elementos comunes, en 12 grupos de Almoradí, Monóvar, Santa Pola, Burriana, La Vall d'Uixó, Alberic, Benaguacil, l'Alcúdia de Crespins, Picassent, Riba-roja y Tavernes Blanques. Esta inversión también incluye un plan de intervención urgente en Alfafar.

11 MILLONES PARA REHABILITAR 583 VIVIENDAS

Por su parte, la actual directora de EVHA, Helena Beunza, ha hecho un balance de las principales actuaciones llevadas a cabo durante esta legislatura y ha destacado el "esfuerzo" del Consell para "poner a disposición de los ciudadanos un parque público abandonado durante años", con la creación del 'Plan de Dignificación de Vivienda Social' que impulsó en la Generalitat en 2015 con "espíritu social".

En este sentido, ha explicado que se han invertido 11 millones de euros en la reparación y rehabilitación de 583 viviendas y ya hay 174 más en reparación o valoración. Además, se han adjudicado 635 pisos a las personas con mayores necesidades, de ellas, 74 habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria y 64 eran víctimas de violencia de género.

Asimismo, ha indicado que gracias a las campañas informativas para explicar las medidas del Consell, 3.065 familias se han beneficiado de bonificaciones y otras 2.159 se han acogido a aplazamientos de deuda. La directora de EVHA también ha resaltado la puesta en marcha de 26 'Planes de Intervención Integral Sostenible' (PIINS) en los barrios más degradados para "trabajar la integración social y conseguir transformarlos".

Respecto a la vivienda protegida de la Generalitat, ha señalado que, en estos dos años se ha conseguido una ocupación del 73% de las VPO en alquiler y la movilización del 50% de las de venta que estaban vacías en julio de 2015. Unos resultados que "son fruto de la puesta en marcha de una serie de medidas para facilitar el acceso a las VPO como el 'Plan de Alquiler Asequible', los nuevos criterios sociales en la adjudicación para priorizar a determinados colectivos", ha dicho.

500 VIVIENDAS DE LA GENERALITAT OCUPADAS ILEGALMENTE

El parque público de la Generalitat, ha explicado, asciende a 14.000 viviendas, de las cuales hay una parte en 'régimen de acceso diferido' pero la mayoría, unas 8.000, en régimen de alquiler. En el caso de estas últimas, ha señalado que cuando accedieron al gobierno en 2015, encontraron una "morosidad altísima" frente a la que se ha informado sobre bonificaciones a las que tienen derecho estas familias, la mayoría las desconocían, y se han ofrecido fraccionamientos y aplazamientos del pago de su deuda con la Generalitat.

De este modo, ha destacado, se ha procedido a la regularización de 162 viviendas ocupadas ilegalmente antes de mayo de 2015, del total de las cerca de 500 viviendas ocupadas. Con esa fecha de referencia, las personas si cumplen una serie de requisitos se pueden quedar en la vivienda regularizando y pagando en un porcentaje los alquileres previos que dejaron de pagar y aplicando bonificaciones correspondan, ya en situación regularizada.

Para quienes no cumplan los requisitos u ocupen la vivienda después de mayo de 2015, se procede al "desalojo" de las mismas "porque hay un lista de espera de demandantes de vivienda pública que esperan cumplir el procedimiento legal para que se le adjudique".

"Lo que no podemos permitir es que mientras unas personas están esperando legalmente otras ocupen ilegalmente", ha apuntado Salvador. En este sentido, la consellera ha defendido el "desalojo, que no desahucio, cuando eran personas que ocupaban ilegalmente antes de mayo de 2015 o que lo han hecho después y no cumplen requisitos publicados".

En todo caso, ha explicado que "se estudia cada situación con los servicios municipales": hay gente que es patada de ocupa, hay gente que cumplía los requisitos y dejó de pagar, otros que no la utilizan como vivienda habitual e incluso hay "mafias" que actúan sobre las viviendas públicas.

De hecho, en algunas promociones, como en Alfafar, se ha tenido que contratar seguridad privada para poder reformarlas, ha desvelado Salvador, quien ha señalado que en ocasiones cuando están a punto de terminar una reforma entran las mafias.

PARQUE LOGÍSTICO DE VALÈNCIA EN RIBA-ROJA

Por último, ha remarcado el impulso que el actual Consell ha dado al Parque Logístico de València (PLV) en Riba-roja con la venta de 142.359 m2 de suelo a empresas en estos dos años, "frente a los menos de 10.000 m2 de toda la legislatura anterior".

La actividad generada por las empresas instaladas para levantar sus naves ha supuesto una inversión de 34,4 millones de euros y se han creado 200 nuevos puestos de trabajo. Es más, ha asegurado que 2018 será el año de la logística para la Generalitat ya que la Comunitat será la autonomía protagonista en el Salón Internacional de la Logística (SIL) que se celebra en Barcelona.