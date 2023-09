El Consell condena los asesinatos machistas de Orihuela y Castelló y anima a denunciar: "Estamos a su lado"

La vicepresidenta Camarero dice que "lo importante no es el nombre" porque "las pancartas no salvan vidas"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Consell han guardado este martes un minuto de silencio para condenar los últimos dos asesinatos machistas ocurridos este fin de semana en Orihuela Costa (Alicante) y en Castelló de la Plana y también el de una tercera víctima de violencia de género en Murcia.

La vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha expresado el dolor del ejecutivo autonómico y ha animado a las mujeres a denunciar. "Estamos a su lado", ha aseverado.

"Son ya cinco las mujeres asesinadas en lo que va de año en la Comunidad Valenciana y 47 en el conjunto de España. A ellas y a las que sufren esta violencia les trasladamos el mensaje de que no están solas, de que estamos a su lado frente a los maltratadores. Pero también queremos lanzar un mensaje a aquellas mujeres que puedan estar escuchándonos desde sus hogares y que sufren en silencio esta violencia. A ellas y a sus entornos decirles que hay salida, que hay futuro, que hay vida, que hay esperanza detrás de la violencia", ha manifestado Susana Camarero.

En este sentido, ha instado a las mujeres que están sufriendo violencia machista a que "denuncien lo que les está pasando" para poder ayudarlas. "Estamos a su lado poniendo en marcha cuantas herramientas, cuantos instrumentos tenemos y son necesarios para acompañarlas, para protegerlas, para ayudarlas a salir de este infierno", ha indicado.

"Desde este Consell, tolerancia cero frente a esta violencia y por supuesto frente a todas las violencias", ha subrayado.

Preguntada sobre qué importancia tiene para ella como consellera de Igualdad y para el Consell la elección del término 'violencia contra las mujeres' en vez de 'violencia de género' o 'violencia machista', Susana Camarero ha afirmado que "lo importante es la condena unánime de toda la sociedad y del Consell contra la violencia que sufren las mujeres" y ha defendido que "lo importante no es el nombre, lo importante no son las pancartas" dado que "las pancartas no salvan vidas". "Lo que salvan vidas es la unidad de todos frente a esta lacra", ha apuntado.

"SINÓNIMOS"

Cuestionada por cuál es "el tipo de violencia que sufren las mujeres", la consellera de Igualdad ha aseverado que, "evidentemente, la violencia sobre las mujeres es una violencia de género, una violencia machista, una violencia sobre la mujer, que son sinónimos, así lo refleja la ley, si no recuerden el convenio de Estambul que así lo está reflejando además de nuestras leyes nacionales y la ley valenciana".

Al minuto de silencio frente a la sede del Consell han participado algunos diputados de la Diputación de Valencia, entre ellos de Compromís que portaban folios en los que se podía leer 'Contra la violència masclista'.