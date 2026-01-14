El Consell critica la falta de una respuesta "clara" de Montero al fondo de nivelación: "Nos vamos como vinimos"

El conseller de Hacienda de la Comunitat Valenciana, José Roviera, atiende a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Alberto Ortega - Europa Press

Rovira acusa a la ministra de sacar la financiación "como un conejo de la chistera" y beneficiar especialmente a Catalunya y Andalucía

VALÈNCIA/MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha criticado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, no haya dado una "contestación clara" a la necesidad de un fondo transitorio de nivelación para la Comunitat Valenciana hasta que llegue la reforma de la financiación autonómica.

"Nos vamos con los mismos datos con los que vinimos", ha lamentado sobre la propuesta de nueva financiación que ha presentado la ministra este miércoles a los gobiernos autonómicos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según ese modelo, la Comunitat Valenciana sería la tercera autonomía más beneficiada en 2027 y recibiría 3.669 millones de euros.

A su salida del CPFF, celebrado en el Ministerio, Rovira (PP) ha explicado que ha planteado a Montero la situación de la Comunitat Valenciana, con una deuda muy elevada por la financiación y "la necesidad, como ya ha trasladado el 'president' de la Generalitat [Juanfran Pérez Llorca] al presidente del Gobierno [Pedro Sánchez], de un fondo transitorio de nivelación".

"Pero no hemos recibido contestación clara, simplemente se ha reconocido que la situación de la Comunitat Valenciana es mala de la partida. Esa es la pura realidad", ha lamentado.

En general, el conseller ha hecho una valoración "muy negativa" de la reunión, ya que ha acusado a Montero de "querer establecer claramente un chantaje" a las comunidades. "Parece que ya se marcha a Andalucía y ha querido a última hora presentar un modelo que se han sacado como un conejo de la chistera", ha dicho en alusión a que la ministra será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Además, ha sostenido que, según la propuesta del Gobierno, "está claro que la gran beneficiada es Catalunya, y Andalucía también algo porque ya tiene ahora su campaña" electoral.

Rovira ha insistido en que este modelo, como han defendido en el CPFF "la práctica totalidad de las comunidades", debería haber salido del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, "haberse discutido", ya que este órgano "tiene comisiones de trabajo para haber empezado a montar ese modelo". "Si hubiera habido voluntad por parte del Gobierno, eso se hubiera podido hacer", ha señalado.

Por tanto, ha asegurado que Montero "ha mentido claramente diciendo que ha sido el Partido Popular quien no ha querido colaborar", cuando "las comunidades del Partido Popular no han sido convocadas para establecer ninguna reunión".

"HA VENIDO A HACERSE LA FOTO"

"Y hoy simplemente la ministra ha venido a hacerse la foto con todas las comunidades porque no nos ha aportado ningún dato nuevo sobre la rueda de prensa que dio el otro día --ha reprochado--. Nos ha dicho a última hora que es que están empezando a elaborar la ley, el proyecto de ley orgánica de financiación, pero nos vamos con los mismos datos con los que vinimos".

También ha resaltado que hay un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que refleja que la Comunitat Valenciana "ni siquiera" llega a la media de financiación por habitante con la nueva propuesta.

Todos los consejeros autonómicos que han participado este miércoles en el CPFF, salvo el de Catalunya, han expresado a la ministra de Hacienda su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica, alegando que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno y ERC, a la vez que han amenazado con llevarlo ante la justicia.