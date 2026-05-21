El Consell defiende la retransmisión de toros en À Punt: "Las audiencias demuestran que interesan a los valencianos"

La diputada del PSPV Mercedes Caballero, durante el pleno de Les Corts este jueves - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha defendido la retransmisión de festejos taurinos en la radiotelevisión pública À Punt y ha asegurado que las audiencias de los toros "demuestran que interesan a los valencianos", ante las críticas de la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que ha acusado al Consell de "convertirla en un medio de desinformación".

La parlamentaria socialista, en una pregunta durante el pleno de Les Corts de este jueves, ha denunciado que todos los cambios impulsados por la nueva dirección de À Punt solo han hecho que "hundir la audiencia", que ahora "no supera el 3% de media".

"Tienen los informativos en mínimos y la pérdida de la reputación es tremenda", ha señalado, a la vez que ha considerado "inaceptable" que el pasado domingo 10 de mayo "cortaran el informativo para mantener la retransmisión de la Feria de San Isidro" de Madrid. "Ya sabemos que es un acto con mucha vinculación con la actualidad valenciana", ha ironizado.

También ha subrayado que ese mismo día "sacrificaran incluso los actos de la Virgen de los Desamparados para dar los toros". "Poca broma. ¡Mare de Déu bendita! Esa es la primera prioridad del PP, la lucha abierta contra la información", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado que cada vez se introduce en la programación de À Punt "más opinión de personas externas", a su juicio, porque en el Consell "no quieren que los valencianos sepan de sus tropelías".

En esta línea, ha cuestionado que cada vez se apueste más por "contenidos de fuera, obligando incluso a los trabajadores a recibir órdenes de empresas privadas", con programas que a su juicio "no responden al servicio público". Ha aludido directamente al caso del programa vespertino y ha censurado que, el día de la multitudinaria manifestación de profesores en València, en este espacio se hablara "de los grupos de WhatsApp de los padres y madres".

"PASA FACTURA"

La diputada del PSPV ha remarcado que "da igual" que sean contratos externos porque À Punt tiene "la obligación de revisar sus contenidos". "¿Nadie pensó ese día que los valencianos querían saber qué es lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana?", ha preguntado Caballero, que ha avisado de que todo ello "pasa factura". Por todo ello, ha exigido el Consell que "tire a toda la dirección" para poder "comenzar de nuevo".

Caballero ha hecho hincapié en que durante este próximo fin de semana la cadena emitirá "casi ocho horas de toros en tres días": el viernes en diferido una corrida de la Feria de San Isidro de Madrid, el sábado en directo una sorollana desde Bocairent (Valencia) y el domingo otra desde la madrileña plaza de toros de Las Ventas.

Asimismo, también ha cuestionado el nombramiento de Román Ceballos, "uno de los liquidadores de Canal 9", como nuevo presidente del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA). "¿Qué puede salir mal?", ha dicho.

EL CONSELL ABOGA POR EL "PLURALISMO POLÍTICO Y SOCIAL"

Por su parte, el vicepresidente segundo, José Díaz, ha insistido en que la apuesta del Consell es una televisión pública que respete "el pluralismo político y social", que informe con "veracidad y objetividad", que refleje "la diversidad real" de la Comunitat, que sea "de todos" y que "no esté al servicio de ninguna sigla política".

En ese sentido, ha subrayado que À Punt cuenta con "órganos propios de dirección y control, cuya independencia está garantizada y debe preservarse siempre", y ha resaltado que la televisión pública cerró 2025 "con una audiencia media de un 17% más respecto a 2024".

Además, Díez ha negado que el Gobierno valenciano marque las "prioridades informativas" de los medios públicos: "El Consell ni redacta los informativos ni confecciona las escaletas ni decide las líneas editoriales. Nunca. Repito, nunca. Porque creemos en la independencia de los medios públicos, porque nosotros no concebimos la televisión pública como una prolongación del poder político".

Dicho esto, ha mostrado su sorpresa por el hecho de "escuchar lecciones sobre independencia mediática desde quienes protagonizaron precisamente un asalto parlamentario" a Radiotelevisión Española (RTVE) "justo al día siguiente de una tragedia como la dana" y desde quienes "no han tenido demasiados reparos en convertirla en una correa de transmisión de los mensajes emitidos desde Moncloa".

De hecho, ha reprochado a los socialistas que partan "de un concepto de televisión pública en el que dan por hecho que está controlada y al servicio del poder". También ha lamentado la "fijación" de Caballero con las retransmisiones taurinas y ha defendido su emisión: "Las audiencias demuestran que los toros interesan a los valencianos".

Díez ha apuntado que la emisión de estos festejos "están siempre en audiencia por encima de la media" de la cadena, ha llegado a recomendar a la diputada socialista "la corrida sorollana que tendrá lugar en la histórica plaza de Bocairent" este fin de semana y ha zanjado: "Defendemos una televisión pública, independiente, plural y rigurosa, independiente del poder político".