El Consell destaca que la Comunitat Valenciana registra la cifra de paro más baja de un enero desde 2007

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que la cifra de personas desempleadas registradas este mes de enero es la "más baja de un mes de enero desde 2007, y además constituye el segundo menor incremento mensual de toda la serie histórica, tanto en valor absoluto como en porcentaje".

Camarero ha valorado los datos de paro publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y ha destacado que la Comunitat Valenciana mantiene por octavo mes consecutivo el número de personas desempleadas por debajo de las 300.000. El paro registrado este mes de enero ha aumentado en 1.788 personas, lo que supone una subida del 0,62%, "sensiblemente inferior al aumento registrado en el conjunto de España (1,26 %)", ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Camarero ha explicado que, como es habitual, el mes de enero registra un aumento del paro respecto a diciembre, debido a la finalización de la campaña navideña. "Se trata de un incremento estacional y previsible, que no altera la tendencia positiva del mercado laboral valenciano", ha señalado.

MEJOR COMPORTAMIENTO QUE LA MEDIA NACIONAL

En términos interanuales, la Comunitat Valenciana registra 26.850 personas desempleadas menos que hace un año, lo que supone un descenso del 8,4%, y la sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor reducción anual del paro, solo por detrás de Andalucía, ha resaltado el Consell.

Asimismo, Camarero ha puesto en valor que, pese al aumento técnico del paro en enero, la corrección desestacionalizada es positiva, lo que, según la consellera, confirma que la Comunitat Valenciana mantiene una trayectoria más favorable que la media nacional, con una menor subida mensual, una mejor caída interanual y un comportamiento más sólido del empleo.

"Incluso en un mes tradicionalmente complejo como enero, la Comunitat Valenciana presenta mejores datos que el conjunto de España, lo que demuestra la fortaleza de nuestra evolución laboral", ha afirmado.

DESTACA EL DESCENSO DEL PARO JUVENIL

La vicepresidenta primera ha resaltado también el comportamiento del paro juvenil y ha destacado que la Comunitat Valenciana es la segunda comunidad autónoma con mayor descenso anual de personas menores de 25 años en paro, con 2.167 jóvenes desempleados menos, lo que representa casi un tercio del descenso nacional (7.472).

En términos porcentuales, la Comunitat Valenciana registra una bajada del 11,12%, cifra que casi triplica el descenso medio nacional (-3,97%), lo que la sitúa como la segunda autonomía en el ranking nacional.

"Casi uno de cada tres jóvenes que sale del paro en España lo hace en la Comunitat Valenciana, y eso no es casualidad", ha señalado Camarero, quien ha destacado la importancia de seguir reforzando las políticas activas dirigidas a este colectivo.

RÉCORD DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La vicepresidenta primera ha destacado también los datos de afiliación a la Seguridad Social, que refuerzan la evolución positiva del mercado laboral valenciano. En el mes de enero, la Comunitat Valenciana ha alcanzado los 2.230.708 afiliados, lo que supone la mejor cifra de afiliación registrada nunca en un mes de enero, ha subrayado.

En términos interanuales, la afiliación aumenta en 78.188 personas, lo que representa un crecimiento del 3,63%, más de un punto por encima de la media nacional (2,26 %). De este modo, la Comunitat Valenciana lidera, por quinto mes consecutivo, el crecimiento porcentual anual de afiliados en España.

Además, por segundo mes consecutivo, la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento anual de contratos indefinidos en España con un +4,8 %, siendo la media nacional de -4,7 %, diez puntos porcentuales de diferencia.

"Estos datos confirman que la Comunitat Valenciana no solo reduce el paro, sino que crea empleo de manera sostenida y con más intensidad que la media nacional", ha subrayado Camarero, quien ha remarcado que el aumento de afiliación refleja "una economía más dinámica y un mercado laboral que sigue ganando fortaleza".

"LA COMUNITAT LIDERA EL AUMENTO DE AUTÓNOMOS"

Asimismo, Susana Camarero ha puesto en valor la evolución del trabajo autónomo, señalando que la Comunitat Valenciana registra en enero un total de 387.206 personas autónomas, con un incremento interanual de 12.090 afiliaciones, lo que supone un crecimiento del 3,22%, superior al incremento nacional (1,12%).

La vicepresidenta primera ha destacado que, por segundo mes consecutivo, "la Comunitat Valenciana lidera el aumento anual de personas autónomas en España, tanto en términos absolutos como porcentuales, casi triplicando la media nacional".

Además, ha subrayado que este crecimiento representa, para un mes de enero, el mayor aumento porcentual de personas autónomas desde 2008, lo que evidencia la confianza en la actividad económica y en el emprendimiento en la Comunitat Valenciana.

EVOLUCIÓN POSITIVA DEL PARO FEMENINO

Respecto al paro femenino, Camarero ha destacado que, por segundo mes consecutivo, la Comunitat Valenciana es la segunda comunidad con mayor descenso anual, con 15.016 mujeres paradas menos, lo que supone una bajada del 7,7 %, frente al 6,0 % del conjunto de España.

Por sectores económicos, Camarero ha subrayado que la Comunitat Valenciana lidera el descenso anual del paro en la industria, con 3.682 personas desempleadas menos, un -9,7%, frente al -6,3% de la media nacional. "Uno de cada cuatro parados menos en la industria a nivel nacional es de la Comunitat Valenciana", ha destacado.

En el sector de la construcción, la Comunitat Valenciana es la segunda con mayor descenso, con 2.834 parados menos, un -12,0%, frente al -10,1% nacional.

En el sector servicios, por segundo mes consecutivo, la Comunitat Valenciana registra el segundo mejor dato de España tanto en valor absoluto (19.542 personas desempleadas menos) como en porcentaje (-8,6%), muy por encima de la media nacional (-5,5%).

REFUERZO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Finalmente, Susana Camarero ha asegurado que el Consell está reforzando las políticas activas de empleo, con especial atención a personas jóvenes, colectivos de difícil inserción y personas con discapacidad, a través de nuevas ayudas a la contratación indefinida impulsadas por Labora, con subvenciones que pueden alcanzar hasta 25.000 euros por contrato.

"Nuestro objetivo es consolidar esta evolución positiva con empleo estable, inclusivo y de calidad, y seguir reduciendo el desempleo de forma estructural en la Comunitat Valenciana", ha concluido.