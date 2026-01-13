El Consell esperará a tener más datos sobre la financiación e insiste en un fondo transitorio y en condonar la deuda

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en la comisión mixta Consell-Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

Rovira remarca que en el CPFF “no se vota nada” y dice que su línea roja será “ni un euro menos para los valencianos”

PP y Compromís exigen la condonación de la deuda y el fondo de nivelación, mientras el PSPV aboga por una reforma definitiva sin "parches"

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat cree que “se necesita mucha más información” sobre la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno “para tomar decisiones” e insiste en que la reforma vaya acompañada de un fondo de nivelación en 2026 y de la condonación de la deuda valenciana ligada a la infrafinanciación.

Así lo ha trasladado el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma de la financiación y la valoración de la deuda histórica. La propuesta del Gobierno, anunciada la semana pasada, se presentará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). De salir adelante en 2027, la Comunitat sería la tercera autonomía más beneficiada y recibiría 3.669 millones de euros.

Rovira (PP) ha remarcado que en el CPFF “no se vota nada”, sino que la ministra de Hacienda, la socialista Mª Jesús Montero, explicará su propuesta y se tratarán otros puntos del orden del día. “Es un primer paso”, ha señalado, y ha lamentado que se haya generado “excesiva expectativa” con el CPFF de este miércoles cuando “falta mucha información”.

Tras reiterar que “en principio, las cifras iniciales no pintan mal”, ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno destine a la Comunitat un fondo de nivelación transitorio, que fue cifrado por los expertos valencianos en torno a 1.800 millones de euros, y “solucione el problema de la deuda”, de la que, del total de 60.000 millones, más de 40.000 están ligados a la infrafinanciación histórica: “Queremos que el Gobierno nos aporte algún tipo de solución”.

Además, ha sostenido que el modelo que propone ahora el Gobierno “no está bien parido desde el principio”, porque considera que se tendría que haber negociado primero con las autonomías y no anunciarlo un día después de la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Preguntado por cuáles son las líneas rojas del Consell, Rovira ha recalcado: “Nosotros no establecemos líneas rojas. Lo que queremos es que un valenciano tenga los mismos derechos que un catalán, un aragonés o un andaluz. Esas son nuestras líneas rojas: ni un solo euro menos para los valencianos”.

Respecto a si el nuevo planteamiento supone, en líneas generales, un avance para la Comunitat, ha ilustrado que “cuando estás en el hoyo, cualquier propuesta que te aporte más es buena”, pero ha insistido en la necesidad de “conocer la letra pequeña”.

EXIGE QUE LAS CCAA QUE BAJAN IMPUESTOS NO SEAN PERJUDICADAS

El titular de Hacienda ha rechazado especialmente que el Ministerio pretenda “relacionar directamente” el nuevo modelo con que los gobiernos autonómicos que, como el Consell, quieren seguir bajando impuestos se vean “perjudicados”. Ha garantizado que el ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca quiere seguir con esa política fiscal “en la medida de lo posible” porque, según él, “nunca puede perjudicar a lo que la comunidad autónoma y los valencianos deben recibir”.

En cuanto a si la posición del Consell estará subordinada a la postura global del PP, ha asegurado que “será la que tenga que ser” y la que adoptará en su momento cuando dispongan de todos los datos. “No sabemos ni siquiera cómo va a ser la negociación, solamente un anuncio de la ministra de que harán negociaciones bilaterales”, ha señalado, para garantizar que él siempre estará dispuesto a mantener esa reunión aunque todavía no hay plazos.

GRUPOS

Entre los grupos de Les Corts, en declaraciones antes de la reunión, la diputada del PP Mª Carmen Contelles ha explicado que esperarán a plantearse si apoyar la propuesta cuando la conozcan al detalle, siempre que incluya los tres pilares en los que ha habido “consenso” en los últimos años en la Comunitat: que acabe con la infrafinanciación valenciana, que haya un fondo de nivelación para 2026 y que se aborde la condonación de la deuda de más de 60.000 millones de euros de las arcas valencianas.

Además, ha exigido que el nuevo modelo de financiación sea justo para todas las autonomías, “no solo para Catalunya”, ya que ha sostenido que “siempre que el PSOE se reúne con ERC, los que pagan la factura suelen ser los valencianos”. “Hay que tener prudencia”, ha reiterado, para señalar que la propuesta del Gobierno se aprobaría en 2027, “en año electoral”.

Por contra, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha afirmado que sería “imperdonable” que el Consell no apoyara la reforma, al considerar que recoge todas las peticiones de la Comunitat en los diez últimos años y que “podríamos calificarla como la propuesta valenciana”. Sobre el fondo de nivelación, ha recalcado que los socialistas no quieren “parches”, sino “decisiones estructurales” en financiación como la propuesta de reforma “definitiva” presentada por el Ministerio de Hacienda.

Ha urgido así a Juanfran Pérez Llorca a actuar como ‘president’ y no como “delegado de Génova” porque “contribuiría a seguir hundiendo la hipoteca reputacional de la Comunitat”: “En este caso, ni tutelas ni tutías del Partido Popular. Debe pensar en el interés de los valencianos, con rigor, con responsabilidad política, aprovechando una oportunidad histórica que la Comunitat Valenciana no puede dejar perder”.

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha garantizado que intentarán hacer “todo lo posible” para mejorar una propuesta que consideran positiva, aunque “se puede avanzar”. “Cuando toque, regaremos”, ha reiterado al ser preguntado por qué votarán los dos diputados valencianistas cuando llegue la reforma al Congreso –Àgueda Micó está en el Grupo Mixto y Alberto Ibáñez integrado en Sumar–.

Baldoví ha subrayado que su coalición mantendrá la “coherencia” al seguir reclamando la condonación de la deuda “ilegítima” de la Comunitat, al igual que "siempre" abogarán por un fondo de nivelación, mientras se ha preguntado si el Consell defenderá los intereses de los valencianos o los del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, la diputada de Vox Mª Teresa Ramírez ha enmarcado la propuesta en “el chantaje del separatismo” y ha advertido que, de salir adelante, “disparará el gasto público hasta niveles que nunca vistos”. Según ella, se trata de “una reforma trampa” que supondrá “tener que pagar más impuestos”.

Y ha vuelto a exigir “devolver las competencias al Gobierno central, quitar las fronteras autonómicas y, lo más importante, tratar a todos los españoles por igual porque todos pagan los mismos impuestos”.