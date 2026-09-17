El Consell exige al Gobierno tras las lluvias que ejecute "sin más demora" las obras de encauzamiento pendientes

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno de España que ejecute "sin más demora" las obras de encauzamiento de su competencia que "todavía están pendientes" en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha puesto en valor la respuesta de las infraestructuras hidráulicas sobre las que la Generalitat ha intervenido tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha manifestado, en un comunicado, un día después del episodio de lluvias que afectó a la provincia de Valencia, que descargaron con fuerza en buena parte de la misma y se concentraron en el área metropolitana de la capital, l'Horta Nord y Sud y otras comarcas cercanas como el Camp de Túria.

Barrachina ha destacado que la Generalitat ha ejecutado ya 41 actuaciones de encauzamiento en cauces de titularidad del Gobierno de España, con una inversión de 45,3 millones de euros. De estas actuaciones, ha concretado, 32 ya han finalizado y ocho se encuentran actualmente en ejecución. "Estas obras han respondido correctamente y han demostrado que, cuando se actúa y se dota a las infraestructuras de los medios necesarios, estas responden", ha señalado.

Asimismo, ha resaltado que la Generalitat lleva a cabo estas actuaciones "asumiendo una competencia que corresponde al Gobierno de España, ante la necesidad de ofrecer una respuesta rápida a los municipios y a los ciudadanos afectados por las inundaciones". "Dos años después, la reconstrucción de las infraestructuras municipales sigue sin avanzar al ritmo necesario", ha lamentado.

El conseller ha advertido que las lluvias del miércoles "han vuelto a poner de manifiesto las consecuencias de la falta de una actuación suficiente sobre las infraestructuras municipales afectadas por la dana". "El Gobierno ha dejado solos a los municipios para afrontar la reparación y adecuación de unas redes de alcantarillado que sufrieron de lleno las consecuencias de la dana", ha denunciado.

"EL MODELO ELEGIDO NO ESTÁ FUNCIONANDO"

En este sentido, ha apuntado que, casi dos años después de la dana, "solo se ha ejecutado el 11,25% de las actuaciones previstas por el Gobierno de España". "Estamos ante la constatación de que el modelo elegido no está funcionando al ritmo que necesitan los valencianos", ha afirmado Barrachina, que ha cuestionado que el Ejecutivo central optó por canalizar los recursos a través de las entidades locales en lugar de asumir directamente la ejecución de unas actuaciones que requerían "una respuesta rápida".

"La Generalitat y los propios municipios advertimos que este modelo no era viable ante la situación de colapso que vivían las administraciones locales. Pedimos cambios en la normativa estatal y más margen para ejecutar obras de emergencia, pero esas peticiones no fueron atendidas", ha indicado. Para el portavoz del Consell, "la realidad ha terminado demostrando que teníamos razón: cuando lo que se necesita es actuar con rapidez, no basta con transferir recursos". "Hay que ejecutar las obras", ha insistido.

Frente a ello, ha puesto como ejemplo la gestión de los residuos generados por la dana, una competencia de ámbito municipal en la que la Generalitat optó por un modelo diferente: "No se limitó a transferir fondos para que otros resolvieran el problema".

"Asumimos directamente los trabajos y utilizamos contratos de emergencia para retirar los residuos y recuperar la normalidad", ha concretado. A su juicio, "ese es el modelo que permite responder cuando una emergencia exige actuar sin esperar a que se complete una larga cadena administrativa".

Finalmente, el portavoz del Consell ha reclamado también al Gobierno de España que acelere las grandes obras hidráulicas de protección frente a inundaciones que necesita la Comunitat Valenciana y ha insistido en que las ordinarias de competencia estatal presentan "una ejecución inferior al 5%".