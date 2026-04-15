El Consell garantiza que la jueza de la dana "no va a quedarse sin ningún funcionario menos de los que ya tiene"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a 15 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha garantizado que la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana "no va a quedarse sin ningún funcionario menos de los que ya tiene", ha recalcado que en estos momentos "no se ha suprimido ningún refuerzo" y ha insistido en que, a partir del 1 de julio, "lo único que se ha hecho es estabilizar las plazas de refuerzo en estructurales": "Tendrá la misma gente que ha tenido hasta ahora para llevar una instrucción como toca".

Así lo ha manifestado la consellera, durante la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles en Les Corts, ante las críticas del PSPV y Compromís, que en los últimos días han denunciado el "recorte" de personal funcionario en el juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y consideran que es una decisión adoptada para "proteger" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Este miércoles, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha hablado en la sesión de control sobre los trabajadores del juzgado de Catarroja. Tras su debate con Llorca, en una intervención final desde su escaño, ha acusado al jefe del Consell de tener "el síndrome del encubridor" por negar a la magistrada "cuatro funcionarios de apoyo para que investigue a Carlos Mazón", diputado del PP que el jefe del Consell "tiene protegido".

Mientras, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha preguntado a Llorca "por qué ha intentado recortar todo el apoyo al juzgado que está investigando la negligencia de su Consell que causó 230 muertos" en la dana. "¿Por qué ha intentado dejar a la jueza de Catarroja sin medios para poder hacer su trabajo?", le ha cuestionado. A su juicio, la explicación "más simple" y "más probable" es evitar que "se sepa la verdad y que los culpables paguen por su negligencia".

Momentos más tarde, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha acusado al PSPV y Compromís de "tergiversar" la información, ha calificado de "falso" que se haya suprimido "algún tipo de refuerzo" y ha remarcado que hasta el próximo 30 de junio "van a mantenerse todos los que tiene la jueza de Catarroja, como siempre ha tenido".

"ESTABA TODO PERFECTO"

"Personalmente estuve el 27 de agosto en ese juzgado viendo cuáles eran las necesidades que había y me dijeron que estaba todo perfecto. Se hicieron las obras, se adecuó todo para que se pudiera llevar a cabo una instrucción como toca", ha expuesto.

Así, ha defendido que no se va a suprimir "ningún refuerzo" y ha especificado: "A partir del día 1 de julio, lo único que se ha hecho es estabilizar las plazas de refuerzos en plazas estructurales". Por tanto, ha garantizado que la magistrada "no va a quedarse sin ningún funcionario menos de los que ya tiene". "Pero ni ella ni los otros 200 --tribunales--, ninguno", ha apuntado.

Finalmente, ha señalado al PSPV y Compromís: "Pueden ustedes tergiversar las cosas como quieran, pero --la jueza de Catarroja-- tendrá la misma gente que ha tenido hasta ahora para llevar una instrucción como toca".

RIFIRRAFE ENTRE DIPUTADOS

En ese momento se han enzarzado verbalmente las diputadas de Compromís Aitana Mas e Isaura Navarro con la consellera de Justicia, a la que han acusado de mentir. "Estructurales, estructurales, no coyunturales", se ha escuchado exclamar desde su escaño al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Precisamente, a Navarro le ha llegado a llamar la atención la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, dado que no tenía la palabra. "¿Pero esto qué es? No ha dejado ni hablar", ha denunciado también el vicepresidente primero de Les Corts, el 'popular' Alfredo Castelló, en alusión a la parlamentaria de Compromís.