El Consell identifica 1.600 ha de suelo seguro con capacidad para 138.000 viviendas en el área metropolitana de València

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación del estudio técnico de suelos seguros para usos residenciales e industriales en los municipios afectados por la dana - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha elaborado un estudio que identifica, a partir de la cartografía de la dana, 1.642 hectáreas de "suelo seguro no inundable" con una capacidad estimada para construir más de 138.000 viviendas en el área metropolitana de València.

El estudio se ha presentado este viernes en un acto en el que han intervenido el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; alcaldes de municipios afectados por la riada de 2024 como la alcaldesa de València, María José Catalá, y el arquitecto y urbanista Alejandro Escribano, autor del trabajo.

El trabajo, realizado con la colaboración de los ayuntamientos y que ha analizado 1.951 kilómetros cuadrados de 86 municipios, ha permitido identificar también cerca de 1.600 hectáreas de suelo industrial y logístico, en el que las empresas pueden encontrar oportunidades para instalarse.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que este estudio demuestra que "se puede construir al mismo tiempo que se puede proteger" y "va a facilitar a los ayuntamientos localizar el suelo más idóneo, en un momento en el que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales que tiene nuestro país".

Llorca ha puntualizado que el estudio "no es una propuesta para urbanizar de forma automática ni una clasificación definitiva de suelo", sino una herramienta que ayuda a los ayuntamientos a identificar oportunidades y orientar decisiones, "y necesaria para devolver la confianza a la gente y que sientan que su nueva casa será un lugar seguro o que pueden volver a abrir su negocio".

La importancia del estudio, ha recalcado, "está sobre todo en el modelo que plantea, con crecimientos compactos y próximos a los núcleos urbanos; con servicios y transporte público, y alejados de los terrenos que presentan riesgos".

AUMENTAR LA SEGURIDAD

El jefe del Consell ha abogado por un modelo de crecimiento territorial planificado, con obras hidráulicas que minimicen daños en futuras avenidas, con edificios más seguros, y con nuevos desarrollos residenciales e industriales que se ubiquen siguiendo criterios de seguridad reforzada.

En este sentido, Pérez Llorca ha hecho referencia a otras herramientas que se están impulsando para incrementar la seguridad del terreno, como la revisión del Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación (Patricova) que, entre otras medidas, refuerza las garantías de construcción de nuevos edificios, como elevar las plantas habitables o restringir los aparcamientos subterráneos.

A juicio del 'president', planificar solamente no basta. "La ordenación del territorio hay que completarla con las obras de defensa hídrica pendientes", como los encauzamientos, balsas de laminación o la retirada de obstáculos que dificultan el paso del agua, ha añadido.

Por último, ha subrayado la importancia del diálogo y la cooperación para afrontar la reconstrucción y ha destacado el papel de la Comisión Mixta en su labor de asistencia a los ayuntamientos o en la interlocución con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha participado en la revisión del Patricova y con la que se ha dialogado sobre el estudio presentado hoy.

Por su parte, el conseller ha destacado el estudio de la Dirección General de Urbanismo parte del análisis de la cartografía de la dana y "amplía su mirada al conjunto del área metropolitana de Valencia", ha detallado Martínez Mus. "El resultado es una radiografía certera de los potenciales suelos seguros para uso industrial y residencial en el área metropolitana de Valencia abordando dos aspectos esenciales para nuestra sociedad", ha destacado.

La alcaldesa de València ha subrayado que "la dana nos enseñó de la forma más cruel que no podemos afrontar el futuro con las mismas herramientas del pasado", y ha destacado los "pasos muy interesantes" que ha tomado la Generalitat, como la actualización del Patricova, el proyecto de los parques inundables y un "tercer paso fundamental" que es este nuevo estudio para "identificar dónde podemos crecer y desarrollar actividad".

Catalá también ha destacado actuaciones del Ayuntamiento de València como la actualización de la normativa urbanística, por ejemplo con aparcamientos en altura en La Torre; la planificación de nuevos depósitos de tormenta y estudios sobre inundabilidad e infraestructuras hidráulicas.