El Consell ironiza con la "visionaria" Morant por tener a Zapatero como "padre político" y a Ábalos de número dos

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Casino Gran Círculo, a 23 de febrero de 2023 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que en el gobierno valenciano están "escandalizados" con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha ironizado con el "carácter visionario" de la ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, por decir que era su "padre político", así como por encabezar la lista electoral al Congreso por Valencia de 2023 seguida por el exministro José Luis Ábalos.

"Nos parece un verdadero bochorno haber conocido que los socialistas, mientras miles de españoles morían por coronavirus, se dedicaban a hacer negocios y otras cosas", ha denunciado en su comparecencia semanal tras la reunión del ejecutivo que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca.

Así ha valorado la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal. El expresidente está citado a declarar el próximo 2 de junio.

Barrachina ha señalado la "triple imputación" a Zapatero por presunto blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsificación de documentos, al tiempo que ha lamentado que supuestamente se produjeran en "una época en la que el dinero debía utilizarse para salvar a empresas víctimas de coronavirus" y "al parecer, se utilizó para cobros indebidos de Zapatero y también de sus hijas", ya que el juez ha ordenado registrar la empresa de las hijas del expresidente por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.

Además, ha hecho notar que el presunto delito de pertenencia a organización criminal "coincide con las imputaciones" de Ábalos y de su exasesor Koldo García en la causa judicial en la que se investigan irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia: "Mientras los españoles morían por miles y estaban ilegalmente confinados, se dedicaban a hacer negocio con las mascarillas y con los permisos para disfrutar de los servicios por todos conocidos, que prefiero no nombrar".

En este punto, ha afirmado que la gustaría "conocer lo que piensa Diana Morant de la imputación de su padre político, como ella llamaba" a Zapatero. Ha ironizado con su "caracter de visionaria" tanto con el expresidente como con Ábalos y también con el que fuera presidente del PSPV y excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José Mª Ángel, quien "presuntamente estuvo 40 años falsificando un título que ella acreditó como ministra que era falso".

"Me gustaría conocer, en este triple acierto electivo de Diana Morant, si tiene que dar alguna explicación por sus elecciones", ha lanzado el también conseller de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca.