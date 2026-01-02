El Consell planteará que los Ayuntamientos puedan recurrir a la Generalitat para ejecutar los fondos estatales postdana

Archivo - El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell propondrá al Gobierno central, en la Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana que se constituirá en enero, que los Ayuntamientos puedan recurrir a la Generalitat y a la Diputación para poder ejecutar los fondos estatales dirigidos a la recuperación y así "agilizar" las obras.

Así lo ha señalado este viernes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en una visita a Torrent preguntado por qué medidas plantearán en la reunión de la Comisión Mixta.

Al respecto, ha recalcado que lo que "más preocupa" en estos momentos al Gobierno valenciano es "hacer funcionar" los fondos estatales que han recibido los ayuntamientos para la reconstrucción y que "están teniendo problemas en ejecutar".

Por ello, ha recordado que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ya ofreció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los Ayuntamientos pudieran recurrrir a la Generalitat para ejecutar las infraestructuras pendientes porque "hemos acreditado una capacidad de hacerlas de forma ágil y rápida".

"Encontrar una manera de ejecutar más eficientemente todo esta capital que ya tienen los Ayuntamientos sería una ayuda fundamental.

Nosotros estamos a disposición si hay voluntad política", ha recalcado.

En esta línea, ha insistido en que "todos tenemos claro que tendría que ser un procedimiento más rápido y, sobre todo, que puedan utilizar a la Generalitat y a la Diputación, que también estarían en condiciones de hacerlo, para ejecutar esas obras de manera más rápida y más diligente".

Así, ha expuesto que los Ayuntamientos más grandes "lo tienen más fácil porque tienen más medios y están acostumbrados a hacer obras más grandes, pero los ayuntamientos de menor tamaño les cuesta mucho poder ejecutar por dificultades técnicas, por la propia contratación de los equipos necesarios".

"Ahí estamos las demás administraciones, que es absurdo que no podamos utilizarlas como hemos hecho hasta ahora porque hemos demostrado que todas las obras nuestras ya hace mucho tiempo que están acabadas, y que estamos acabando ahora las que hemos hecho en nombre de los ayuntamientos, también en tiempos rápidos", ha recalcado Martínez Mus que ha considerado: "No tiene ningún sentido hacer más largo ese procedimiento para cada una de las obras que tienen que hacer los ayuntamientos".

Además, de este primer objetivo trasladarán otros más concretos como trabajar de forma "más coordinada" en el Parque del Túria, al igual que en la ejecución del Plan de l'Albufera. De igual modo, deberán tratarse "todas las actuaciones de planificación, para cada uno de los municipios, de sus planes generales y de sus ordenaciones que dependen de cuál es planteamiento que tiene la Confederación respecto al dominio público hidráulico".