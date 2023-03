El Consell, "preocupado" por el ERE de Ford aunque "respeta" el acuerdo entre sindicatos y patronal

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano se ha mostrado "preocupado" por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto en la fábrica de Almussafes de Ford que afectará a unos 1.100 empleados aproximadamente aunque "respeta" el acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal.

Así lo ha avanzado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por el ERE de Ford. La dirección de Ford España anunció el pasado 3 de marzo la apertura de un periodo de consultas para aplicar el ERE.

Al Consell, ha dicho, le "preocupan" los 1.100 despidos porque "nunca es una cuestión agradable para nadie", pero ha afirmado que respeta los acuerdos que toman sindicatos y patronal.

También ha puntualizado que este ERE parece que se ajusta a una reestructuración el sector y a una adaptación a nuevos modelos de coches, los eléctricos: "Es algo que tendremos que ver en los próximos meses y años, observar hacia donde nos lleva ese modelo productivo", ha apostillado.

"Siempre hemos apoyado a Ford y en este caso también apoyamos la generación de coches eléctricos", ha apuntado, para añadir: "No nos queda más que respetar los acuerdos de las partes". En este punto, interpelada por si tienen constancia de que el ERE surge de un acuerdo, Mas ha respondido: "Hablo de lo que he leído en prensa porque acaba de saberse y no se ha tratado en el Consell".

"El Consell --ha agregado-- no ha tratado ningún tema del ERE y si la consellera dispone de la información, lo desconozco. He leído que sí hay acuerdo, pero solo hablo de la información de los medios de comunicación porque no hemos recibido ninguna noticia dentro del pleno".