El Consell replica a Morant por reclamar celeridad en la reconstrucción: "Solo puede ser fruto del desconocimiento"

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en imagen de archivo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha replicado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que reclamó al Consell "más diligencia" en la reconstrucción y que acelere las actuaciones que son de su competencia, y ha considerado que estas manifestaciones "solo pueden ser fruto del desconocimiento". "Cualquier otra valoración me llevaría a generar una polarización que no quiero buscar", ha añadido.

De este modo lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, en la que ha sacado pecho de los "datos y hechos" que avalan la gestión del Gobierno valenciano, entre ellos que 176 de las 343 iniciativas previstas en el plan Endavant, el 51 por ciento, están en marcha a cierre de enero de 2026, de las cuales 138 se encuentran en curso y 38 han sido ya completadas.

El Consell ha destacado la evolución "claramente ascendente" y como ejemplo ha reivindicado que en los últimos seis meses el ritmo de ejecución se ha duplicado, al pasar de 84 iniciativas activas en julio a 176 en enero.

En esta línea, Mus ha reivindicado que la reconstrucción avanza porque el Ejecutivo autonómico "ha asumido sus responsabilidades desde el primer día y ha liderado el despliegue" del plan Endavant con "seriedad, planificación y capacidad de ejecución". "La Generalitat está cumpliendo, ejecutando y liderando", ha insistido.

No obstante, el vicepresidente ha hecho hincapié en que este plan nación como un "esfuerzo compartido entre administraciones" y ha advertido de que, para completar todos sus objetivos, el Gobierno de España "ha de asumir también sus tareas", dado que "muchas de las iniciativas contempladas necesitan de su participación", por lo que resulta necesario "activar las actuaciones que le corresponden y acompasar el nivel de ejecución al ritmo que ya está".

De hecho, ha indicado que la propia evaluación del plan señala que el "principal reto pendiente" es la coordinación interadministrativa, "especialmente" en la Administración General del Estado, en actuaciones encaminadas a vivienda, empleo, industria, medioambiente e infraestructuras. En cualquier caso, ha garantizado que la Generalitat "continuará haciendo lo que ha hecho hasta ahora, cumplir, ejecutar y avanzar con responsabilidad institucional con un objetivo muy claro: reconstruir mejor y no dejar a nadie atrás".

A LA ESPERA DE LA ACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

"Trabajamos sin descanso, pero también exigimos", ha resumido Martínez Mus, que ha defendido que el Consell tiene la cara "intacta" para exigir al Gobierno compromiso con las obras estructurales necesarias para recuperar la seguridad en las zonas afectadas por la dana: "Cada vez que tenemos ocasión lo hacemos y no podemos dejar pasar ni un día sin mantener esa reivindicación viva".

En este contexto, ha urgido también a activar los canales de comunicación necesarios para crear la comisión mixta acordada con el Gobierno de España. "Estamos esperando a que se convoque. Nos costa que está en trámite, hemos hecho nuestra aportación al borrador que nos pasaron, pero la realidad es que todavía estamos pendientes de que se constituya", ha apuntado Mus, que ha incidido en que se trata de una cuestión de "responsabilidad compartida".

"La reconstrucción no puede avanzar a diferentes velocidades. Los municipios y las personas afectadas necesitan respuestas completas, coordinadas y a tiempo", ha recalcado el conseller.

Preguntado por estas últimas cuestiones, Martínez Mus ha negado que sea una crítica al Gobierno, sino "simplemente un hecho objetivo" porque están "esperando que se pueda constituir" el citado órganismo: "No es ningún tipo de reproche de ninguna clase, simplemente es un hecho objetivo, es necesario avanzar y estamos esperando poder hacerlo con la constitución formal esa comisión mixta que todos desechamos que pueda estar operativa lo antes posible".

"DESCONOCIMIENTO" DE MORANT POR RECLAMAR CELERIDAD

Y cuestionada sobre el hecho de que la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, reclamara al Consell "más diligencia" en la reconstrucción, el vicepresidente tercero ha considerado que estas manifestaciones "solo pueden ser fruto del desconocimiento".

"Solo hay que visitar la zona más afectada para darse cuenta de que la reconstrucción está muy avanzada y gran parte del trabajo que compete a la Generalitat está perfectamente completado", ha defendido el responsable de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que ha "querido pensar" que las declaraciones de la dirigente socialista son fruto del "desconocimiento".

"Cualquier otra valoración me llevaría a generar una polarización que no quiero buscar en un momento en el que acabo de hablar de la necesidad de colaboración con el Gobierno de España para mejorar los índices de cumplimiento del plan Endavant. Entiendo que sólo puede ser, y quiero ser bien pensado, desconocimiento", ha aseverado.

Además, ha replicado a Morant: "Si pisas la calle, los puentes, las carreteras, intentas ir a Paiporta, a Picanya o a Torrent, todos los puentes que vas a cruzar los ha rehecho la Generalitat y hace ya bastante tiempo. Yo quiero la misma diligencia en las infraestructuras que dependen del Gobierno de España".

En este punto, ha aprovechado para reclamar al Ejecutivo central que la línea C-3 de Cercanía desde Buñol hasta Utiel "todavía no tiene ni vía puesta" y es un tramo que "ni siquiera tiene catenaria", por lo que es una vía "sencilla" y "con voluntad se podría haber hecho". "Nosotros hemos hecho muchos más kilómetros de vía doble electrificada de metro en mucho menos tiempo", ha reivindicado.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ENDAVANT

Respecto al seguimiento del plan Endavant, Vicente Martínez Mus ha detallado que 176 de las 343 iniciativas previstas ya están en marcha, de las cuales 138 se encuentran en curso y 38 han sido completadas. Según el informe, la Generalitat participa en 298 iniciativas del plan y 167 de ellas (54%) ya están activadas, con 123 en ejecución y 44 finalizadas.

El resto corresponde a otras administraciones como el Gobierno o los ayuntamientos. Además, casi el 70% de las actuaciones previstas hasta marzo de 2026 ya se encuentran iniciadas o concluidas.

El eje de Personas ha concentrado actuaciones clave desde el inicio del plan Endavant. Entre las medidas ya completadas destaca el refuerzo de los servicios sociales municipales en 14 localidades, con 58 nuevas contrataciones; la resolución de 7.576 expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión en municipios afectados y el realojo de 343 personas, cuyas viviendas resultaron dañadas.

Por otra parte, se han concedido más de 102 millones de euros en ayudas para la recuperación de negocios y explotaciones agrarias, se han reparado 194 kilómetros de caminos rurales y se ha actuado sobre 150.000 hectáreas de suelo agrícola. Asimismo, en cuanto a empleo, un total de 793 personas han sido formadas para empleos vinculados a la reconstrucción, reforzando el tejido productivo y el empleo local.

En cuanto a las actuaciones en infraestructuras y medioambiente, hasta el momento se han restaurado 123 estaciones depuradoras, se han ejecutado 63 actuaciones en metro y tranvía y se han invertido 75 millones de euros en carreteras. También se han retirado más de 73.000 metros cúbicos de residuos en parques naturales, junto con la restauración de infraestructuras ambientales "clave".

El año 2026 marca una nueva fase del plan, con 25 nuevas iniciativas activadas en enero y 83 adicionales previstas para el primer trimestre, centradas en vivienda, empleo, industria, medio ambiente e infraestructuras, añade el informe.