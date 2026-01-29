Morant reclama al Consell "más diligencia" en la reconstrucción postdana y dice que ha dejado sin gastar 1.500 millones

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, (d) en su visita a Chiva (Valencia) - PSPV

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reafirmado este lunes el compromiso "firme, constante y sostenido" del Gobierno de España con la reconstrucción de los municipios afectados por la dana de octubre de 2024, al tiempo que ha exigido a la Generalitat Valenciana "más diligencia", que "asuma de una vez su responsabilidad" y acelere las actuaciones que son de su competencia. En este sentido ha aseverado que la admnistración autonómica "ha dejado sin gastar 1.500 millones de euros".

Morant ha visitado junto al alcalde de Chiva (Valencia), Ernesto Navarro, las obras de emergencia que se están llevando a cabo en el barranco del Poyo, donde el Ejecutivo central está invirtiendo más de 8 millones de euros en su consolidación y en la mejora de la seguridad de las viviendas colindantes, actuaciones que finalizarán el próximo mes de junio.

A esta intervención se sumará una segunda fase, con una inversión adicional de 6 millones de euros, destinada a mejorar el caudal, la morfología y la resiliencia del barranco frente a futuras avenidas de agua.

"La reconstrucción avanza gracias al trabajo constante, mes a mes, piedra a piedra, y gracias al compromiso del Gobierno de España, que ha estado en Chiva desde el primer momento y va a seguir hasta que el municipio no solo esté reconstruido, sino mejor preparado que antes", ha señalado Morant.

La dirigente socialista ha subayado que el Gobierno de España "ha transferido ya 60 millones de euros al Ayuntamiento de Chiva para la reconstrucción de dotaciones municipales, calles y servicios públicos, financiados al 100%".

Además, la inversión total del Gobierno en el municipio asciende a 194 millones de euros, destinados también a la reconstrucción de viviendas, la recuperación del comercio local y la compensación de daños a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

Durante la visita, Morant ha recalcado que las actuaciones no se limitan al barranco, sino que incluyen la reconstrucción del entorno urbano, con más de 6 millones de euros invertidos en calles que quedaron completamente destruidas tras la dana. "Hoy cualquiera que pase por aquí puede comprobar la mejora evidente y necesaria que se ha producido", ha remarcado.

En este punto, Diana Morant ha reclamado a la Generalitat Valenciana "más compromiso, más diligencia y una mejor gestión" en la reconstrucción".

"FALTA DE CALENDARIO CLARO"

La líder de los socialistas valencianos ha denunciado "la falta de un calendario claro para la reconstrucción de infraestructuras autonómicas como los colegios".

"Hay centros educativos destruidos por la dana que ni siquiera han sido demolidos. Estamos hablando de más de 3.000 niños y niñas que siguen fuera de sus aulas sin que exista un compromiso claro ni fechas por parte de la Generalitat", ha advertido.

Morant ha afirmado que "8 de cada 10 euros invertidos en la Comunitat Valenciana en las zonas afectadas por la barrancada proceden del Gobierno de España, mientras que la Generalitat, pese a disponer de más de 3.000 millones de euros de capacidad económica, solo ha sido capaz de comprometer la mitad, dejando más de 1.500 millones de euros sin ejecutar".

"Lo que no nos perdonaría la ciudadanía es que el dinero exista, que los problemas sigan y que haya infraestructuras sin atender. Por eso exigimos al president de la Generalitat un compromiso real con los pueblos de la dana y con las competencias que le corresponden", ha concluido.