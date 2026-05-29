El Consorci de Museus lleva a Utiel las fotografías recuperadas por la UV tras la dana en su muestra itinerante

Archivo - El Consorci de Museus expone en la Casa de la Cultura de Utiel las fotografías recuperadas tras la dana por la UV - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y la Universitat de València (UV) inauguran este viernes la muestra 'Andana. Lugar de memorias' en la Casa de la Cultura de Utiel, donde estará expuesta hasta el 3 de julio.

La exposición itinerante, que parte del proyecto #SalvemLesFotos de recuperación de imágenes salvadas de la riada de octubre de 2024, recala en Utiel donde se habilitó un laboratorio con este objetivo en 2025. Este servicio recogió 5.864 fotografías dañadas por el agua y el barro, que han sido recuperadas y entregadas después a sus familias, según ha informado el Consorci en un comunicado.

Como novedad, la muestra incluye 12 fotografías recuperadas pertenecientes a una familia utielana, que se han añadido a la sección de las imágenes sobre ritos de paso, fiestas, generaciones y viajes.

'Andana. Lugares de memorias', producida por el Consorci de Museus en colaboración con la UV, invita a un recorrido que toma como hilo conductor el movimiento solidario emprendido después de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia.

El director gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha destacado la labor del Consorci de Museus "de apoyo a la sociedad en la reconstrucción de su memoria colectiva" y ha agradecido la iniciativa de la UV, que ya ha recibido ya más de un millón de fotografías, y que actualmente "sigue trabajando en recuperar y devolver el patrimonio más sentimental que son las fotos familiares y el recuerdo de los que nos precedieron".

Asimismo, ha señalado la labor del Consorci en la recuperación del sector artístico afectado por la riada a través de diferentes iniciativas y exposiciones, que se mantiene a lo largo de 2026. Además del proyecto de recuperación de las fotografías, el Consorci de Museus presenta en el CCCC de València la muestra 'Genealogies del territori', compuesta por las obras de 60 artistas cuyos estudios se vieron afectados por la dana.

Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha asegurado que la llegada de la exposición Andana a la localidad, la primera que se inundó por el desbordamiento del Magro, "supone un reconocimiento a la enorme implicación de la ciudadanía durante los meses posteriores a la riada".

"Utiel fue uno de los municipios que habilitó un laboratorio de recuperación y hoy podemos mostrar parte de ese trabajo colectivo que permitió devolver miles de recuerdos a sus familias. Nuestro agradecimiento también al Consorcio de Museos de la Generalitat y a la Universitat de València por rendir homenaje a la memoria, a la solidaridad y a la capacidad de reconstrucción que caracteriza a nuestro pueblo", ha señalado.

El Vicerrector de Cultura, Deportes y Vinculo Social de la UV, Albert Moncusí, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Universitat de València gracias al impulso, desde el vicerrectorado, de los proyectos '#SalvemLesfotos' y 'Andana'. Ha destacado el compromiso de la Universitat con el territorio, la memoria y la identidad.

Asimismo, ha subrayado el valor del patrimonio cultural inmaterial que se está recuperando "gracias al esfuerzo de múltiples instituciones y del voluntariado". El vicerrector ha expresado el deseo de que todas las familias recuperen "cuanto antes los pedacitos de memoria que contienen las fotografías dañadas".

DOS RECORRIDOS

La exposición plantea dos recorridos que acercan al visitante a los testimonios de agradecimiento "de cientos de personas" y las aportaciones del fotógrafo Pablo Santamarina al patrimonio gráfico recuperado.

El primer apartado de la exposición rinde homenaje al voluntariado que acudió a la zona afectada después de la inundación. Su título, 'Sois lo mejor', "remite a la consigna trasladada antes de fotografiarlos y motivó la sonrisa, que muestran estos catorce retratos seleccionados, siguiendo un criterio paritario"

Más adelante, en 'Patrimonio embarrado' se pone el foco en las fotografías y los álbumes familiares que muestran las huellas del barro, recogidos en los laboratorios habilitados en Torrent, Alfafar, Algemesí, Utiel, Burjassot y Alaquàs por la iniciativa #SalvemLesFotos para recuperar estos documentos gráficos "que son parte de la memoria de las familias afectadas por la riada".

La muestra, que se presentó en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València en 2025, ya ha visitado otras poblaciones afectadas por la riada como Algemesí, en la Ribera Alta y Alaquàs, en l'Horta Sud, antes de llegar a Utiel donde permanecerá en la Casa de la Cultura hasta el próximo 3 de julio.