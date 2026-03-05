Constituida en Les Corts la comisión de investigación sobre las adjudicaciones de VPP, presidida por Vox

Constitución de la comisión de investigación sobre las VPP de Les Corts - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de Les Corts Valencianes se ha constituido este jueves y la mesa de la misma ha quedado conformada por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria.

El pleno de Les Corts de febrero aprobó con los votos a favor del PP y Compromís y la abstención del PSPV la propuesta de Vox para crear una comisión sobre las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

El pasado lunes los grupos presentaron las candidaturas de los diputados para formar parte de la citada comisión y este jueves, tras el pleno, se ha reunido para elegir a la mesa y constituirse. A partir de ahí, seguirán los plazos correspondientes.

El PP propuso como integrantes de la comisión a los diputados Joserra González de Zárate, Javier Gutiérrez, Candela Anglés, Elena Bastidas y María Gómez; el PSPV a José Antonio Díaz (portavoz), Mª José Salvador, Benjamín Mompó y Marisa Navarro; Compromís a Mª José Calabuig y Aitana Mas; y Vox a Ana Vega y Miguel Pascual.

Entre ellos, Vox presentó la candidatura de la diputada alicantina Ana Vega como presidenta, mientras que el PP situó como aspirantes a ostentar la vicepresidencia a Joserra González de Zárate o María Gómez, y el PSPV a Mª José Salvador para formar parte de la mesa.

Se trata del mismo reparto de sillas que se ha seguido en la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano, que en este caso preside Miriam Turiel (Vox), con Vicente Betoret (PP) como vicepresidente y Alicia Andújar (PSPV) como secretaria.

Tras tomar posesión como presidenta de la comisión, Ana Vega ha expresado que los ciudadanos "esperan que esclarezcamos lo sucedido" en el caso de Les Naus, para lo que ha requerido la "colaboración de todos los grupos" con el fin de que "así sea". Y ha subrayado la importancia del asunto, en un tema "tan sensible como la vivienda". "Esperan que trabajemos con rigor y concienzudamente, tenemos meses de trabajo por delante para dar luz a esta cuestión", ha agregado.

CAMARERO NIEGA QUE SE ELIMINARAN CONTROLES

Previamente, durante el pleno de Les Corts y en respuesta a una pregunta del PP sobre las VPP, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha insistido en que la promoción de Les Naus se llevó a cabo con las "reglas del juego" del anterior gobierno del Botànic, ya que la venta de la parcela la decidió el Ayuntamiento de Alicante con el PSPV en el gobierno municipal y en el Consell y la creación de la cooperativa y la selección de compradores se realizó "conforme al decreto autonómico vigente entonces".

"Han estado un mes diciendo que se eliminaron los controles; mienten, porque los 140 compradores estaban inscritos en el registro que no sirvió absolutamente para nada porque se colaron todos", ha expuesto. Además, ha asegurado que el decreto de VPP de 2021 "eliminó los principios de igualdad, publicidad y concurrencia del procedimiento de adjudicación", que según ella se recuperaron en la norma aprobada en 2024.

Camarero ha acusado a PSPV y Compromís de inventar "relatos falsos" --"mucho ruido y pocas llaves", ha ilustrado-- y de tener la "responsabilidad" de que haya habido "jetas" que han sido adjudicatarios de pisos de Les Naus.

Por contra, ha reiterado que el actual Consell "lo único que ha hecho es mejorar los requisitos y el control", sancionar a un funcionario y trasladar la información a un juzgado para que determine "qué pasará con este funcionario y con el resto de personas que han comprado mal": "Hemos investigado y lo vamos a seguir haciendo".

INVESTIGACIÓN EN UNA PROMOCIÓN DE LA TORRE

Al margen de Les Naus, la consellera ha anunciado que la Generalitat iniciará una investigación en una promoción de VPP del barrio de La Torre de Valencia, tras la investigación abierta por Fiscalía a partir de una denuncia de Antifraude al exalto cargo de Compromís Xavier Navarro, director del Institut Cartogràfic Valencià entre 2015 y 2023.

"Igual que hicimos en Les Naus, vamos a investigar esta promoción, vamos a revisar todos y cada uno de los visados y vamos a llegar hasta el final para saber qué ha pasado y que pague cualquier caradura que se haya aprovechado de las VPP", ha recalcado, y ha advertido que "los altos cargos del Botànic que se hayan aprovechado también van a pagar". Y ha exigido a la izquierda que "por coherencia" pidan al exalto cargo "que devuelva la vivienda".