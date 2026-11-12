Consum alcanza los 101 establecimientos en València con una nueva apertura en Campanar

Apertura Consum en General Avilés - CONSUM

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Consum abre este jueves un nuevo supermercado en el barrio de Campanar de València con el que alcanza los 101 establecimientos en la capital del Túria, 60 de ellos supermercados Consum y 41 franquicias Charter.

La tienda, ubicada en la Avenida General Avilés, 79, está situada junto al edificio residencial afectado por el incendio de febrero de 2024, que ha sido rehabilitado recientemente. El establecimiento dispone de una sala de ventas de 1.300 m 2 y 39 plazas de aparcamiento, dos de ellas con recarga para vehículos eléctricos, según ha detallado la cooperativa en un comunicado.

La puesta en marcha del nuevo supermercado ha supuesto la creación de 32 puestos de trabajo. "Con esta apertura, Consum refuerza su presencia en la ciudad y su contribución al empleo local", ha destacado.

Desde la apertura de la primera tienda en la ciudad de València, concretamente en la calle Bachiller en el año 1982, la cooperativa ha ido creciendo con tiendas Consum y franquicias Charter tanto en los barrios más céntricos como en nuevas zonas residenciales.

Con esta nueva tienda, Consum suma ya once aperturas de las 18 previstas para 2026. Desde principios de año, la Cooperativa ha inaugurado supermercados en Orihuela, Cox, Sagunto y València, en la Comunitat Valenciana; Puertollano y Ocaña, en Castilla-La Mancha; Vélez-Málaga y Almería, en Andalucía; y Vilanova i la Geltrú, Viladecans y Terrassa, en Cataluña.

En los próximos meses está prevista la apertura de nuevos supermercados en Barcelona, Terrassa, Badia del Vallès y Balaguer, en Cataluña; Torrevieja y Ontinyent, en la Comunitat Valenciana; y Santa Fe, en Andalucía. Consum actualmente cuenta con cerca de 550 establecimientos en la Comunitat Valenciana entre supermercados propios y franquicias.