Consum alcanza unos beneficios de 122 millones de euros en 2025, un 12,3% más que en el año anterior

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa valenciana Consum ha registrado en el ejercicio 2025 unos beneficios de 122 millones de euros, un 12,3 por ciento más que en el año anterior, y ha obtenido una facturación de 5.163,6 millones de euros, un 9,7% más.

Así lo ha explicado este miércoles el director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, y el director de Relaciones Externas, Javier Quiles, en la rueda de prensa de presentación de resultados de la cooperativa de este 2025, año en el que la empresa valenciana ha cumplido 50 años. Consum ha destacado que 2025 ha sido un ejercicio "bastante convulso" y marcado por la "incertidumbre".

La cooperativa valenciana ha avanzado también en la expansión en su venta online, que ya presta servicio a cerca de 600 poblaciones y cuyas ventas han aumentado un 9%, hasta alcanzar los 83,1 millones de euros, lo que supone un 1,6% del total de las ventas de la cooperativa.

Consum ha creado 1.162 nuevos puestos de trabajo en 2025, hasta alcanzar una plantilla de 23.031 trabajadores, que han tenido una subida salarial del 2,9% en 2025.

En este ejercicio se han repartido 69 millones de euros a los socios trabajadores en concepto de retorno cooperativo, a los que se suman las primas por objetivos abonadas tanto a socios trabajadores como a trabajadoras, que han ascendido a 59,7 millones, lo que hace un total de 128,7 millones de euros repartidos. La cooperativa cifra en 50.000 empleos indirectos los asociados a su actividad, principalmente en la cadena de suministro.

Consum ha alcanzado 5,3 millones de socios clientes, un 6,8% más que en 2024, que consolidan a la cadena valenciana como "la cooperativa con más socios-clientes de España", ha destacado Rodríguez Lázaro.

En 2025, Consum ha mantenido el sexto puesto del ranking nacional de empresas de distribución por superficie y ha aumentado su cuota de mercado en 0,2 puntos hasta el 4,9% del mercado nacional, mientras que su cuota de mercado por ventas en su área de influencia se sitúa en el 13,9%.

La cooperativa ha superado la barrera de las mil tiendas al contar con 1.017 puntos de venta en total, de los que 514 son establecimientos propios y 503 con Charter. Se han abierto 59 tiendas nuevas en 2025 (18 supermercados Consum y 41 franquicias Charter), con aperturas en todas las comunidades en las que está presente. También ha llevado a cabo 17 reformas en tiendas. La previsión es abrir 55 nuevos supermercados en 2026, 18 propios y 37 Charter, y realizar 42 intervenciones en tiendas.

La cooperativa ha realizado inversiones por valor de 231 millones de euros, destinadas principalmente a su crecimiento logístico y a mejoras en la tienda online.

El 98,3% de las compras realizadas por la cooperativa se realiza a proveedores nacionales u el 68,1% a proveedores de las comunidades autónomas en las que está presente. Así, el 80% de los alimentos frescos que vende a granel tiene origen nacional.