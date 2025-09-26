Contra el Cáncer Valencia incrementa un 40% la inversión en becas para jóvenes investigadores en cáncer - CONTRA EL CÁNCER VALENCIA

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer Valencia ha financiado siete nuevas líneas de investigación con un importe total de 774.620 euros, lo que supone un incremento del 40 por ciento con respecto al año anterior. Estas ayudas --pueden prolongarse hasta cuatro años y suponen alrededor de 100.000 euros cada una, unos 25.000 euros por año-- buscan que jóvenes investigadores predoctorales puedan desarrollar sus proyectos científicos en centros de referencia en València.

El presidente del Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer Valencia, el doctor Antonio Llombart, ha destacado que la finalidad de este programa es "promover la formación de investigadores a través de la realización de una tesis doctoral en cáncer con el soporte de un grupo investigador con acreditada trayectoria científica".

"La buena noticia es que cada año aumenta la inversión de la asociación en investigación y en talento porque solo así podremos lograr que la supervivencia del cáncer crezca como todos deseamos", ha afirmado, según ha indicado la asociación en un comunicado.

A su juicio, "es fundamental retener el talento joven que apuesta por investigar en salud": "Son ellos quienes nos ayudan a incrementar la esperanza de vida de los pacientes y a seguir avanzando frente a una enfermedad que todavía se cobra demasiadas vidas".

Los proyectos de esta novena convocatoria se centran en desarrollar tratamientos "más personalizados" y "efectivos". En concreto, las líneas de investigación de este año abordan temas como la detección del cáncer de próstata, el estudio del diagnóstico y pronóstico del osteosarcoma, la progresión del cáncer de mama hormonodependiente, nuevas terapias para prevención de recaídas en cáncer de mama, estudio de los Neutrófilos mieloides (Médula Ósea), efectos del ayuno y la quimioterapia en el cáncer colorrectal y nueva estrategia terapéutica del cáncer de pulmón.

Estos proyectos se realizarán en cinco centros de investigación de referencia en València como son el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IISLAFE), el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, Fisabio, la Universitat de València (UV) y el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF).

Desde 2016, la Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia ha promovido 55 proyectos predoctorales que se han llevado a cabo en nueve centros de investigación de reconocida trayectoria.

"Una cifra que sitúa a la asociación como una de las Juntas con mayor inversión y nuevas líneas de investigación predoctorales financiadas a nivel nacional", han señalado.