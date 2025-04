Control del gasto, modernización administrativa y recuperación postdana, las claves de las cuentas de Hacienda para 2025

Los presupuestos para el departamento de Merino alcanzan los 771,8 millones, una cantidad que PSPV y Compromís ven "inflada"

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha presentado este martes un presupuesto para su departamento que aumenta un 64 por ciento, hasta los 771,8 millones de euros, impulsado principalmente por la asignación de 320,14 millones para la recuperación de las zonas afectadas por la dana. Por su parte, las cuentas de Presidencia ascienden a 221 millones, un 20% más.

De este modo lo ha expuesto durante su comparecencia en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, donde ha reivindicado que son unas cuentas "pensadas por y para los valencianos" y orientadas a "mejorar el control del gasto, impulsar la digitalización, dinamizar el tejido productivo y atender con responsabilidad la recuperación" tras la riada.

En su conjunto, el presupuesto de la Generalitat para 2025 es "el más elevado y complejo de la historia", pero también "el más realista y el más social", según ha resaltado la consellera, que ha valorado que por "primera vez" se reconoce "el déficit estructural" de la Comunitat Valenciana. "Ciñéndonos a la normativa europea y con el aval de la AIReF, los presupuestos de 2025 se han elaborado aplicando el crecimiento del 3,2% en el techo de gasto, lo que nos lleva a un déficit del 1,15%", ha concretado.

Respecto a las cuentas de Hacienda, en la 'capa dana' se presupuestan 250 millones de euros para las ayudas por vehículos siniestrados, gestionadas por la Agencia Tributaria Valenciana, y otros 23 millones se canalizarán a través de Afín-SGR para ofrecer financiación a autónomos y pymes. Además, se contemplan 1,3 millones para la reparación del Centro de Archivo y Logística de Riba-roja y otras actuaciones en el Parque Móvil de la Generalitat.

Al margen de la dana, el programa de Sistemas de Información es el que concentra mayor dotación, con 221 millones, lo que representa el 49% del presupuesto de la Conselleria, casi un 5% más. Mientras, el programa MRR de Transformación e Innovación Digital contará con una aportación de 11,4 millones para proyectos financiados con fondos europeos y se consolidan las partidas destinadas a telecomunicaciones, con más de 23 millones.

Además, en 2025 se impulsará la robotización de procesos administrativos, especialmente en servicios sociales, así como la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión de recursos humanos de la Generalitat y el proyecto 'Ciudadanía 360º', que, según Merino, "transformará la relación entre la Administración y la ciudadanía".

ATV, IVF Y PATRIMONIO

Por su parte, la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) contará con 54,78 millones, lo que le permitirá avanzar en su nuevo plan plurianual. Entre las novedades figura el despliegue de herramientas basadas en IA, una carpeta ciudadana propia y un nuevo modelo de recaudación ejecutiva. Y el programa de Control Interno y Contabilidad, adscrito a Intervención, crecerá un 19% hasta los 25,7 millones, con nuevas auditorías operativas y forenses.

Paralelamente, la Dirección General de Patrimonio gestionará un presupuesto de 53,2 millones, de los que 35 millones (el 65%) se destinarán al nuevo Centro Integrado de FP vinculado al proyecto de PowerCo en Sagunt (Valencia), cuya construcción está previsto que comience en el segundo trimestre de 2025. También se contemplan actuaciones en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (CA90), con 9,55 millones para mantenimiento y mejora de instalaciones.

Asimismo, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) incrementa su presupuesto en un 38,4% respecto a 2024 hasta alcanzar los 115 millones de euros, un aumentado determinado por una línea extraordinaria de financiación bonificada para empresas afectadas por la dana dotada con 24,3 millones.

PRESIDENCIA Y À PUNT

Paralelamente, el área de Presidencia de la Generalitat contará con 221 millones de euros en 2025, con actuaciones destacadas como la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato. Asimismo, se refuerzan las políticas contra la despoblación y el municipalismo, con medidas como la instalación de cajeros en zonas rurales, incentivos fiscales y una inyección adicional de cinco millones de euros para fomentar la actividad económica local. Al respecto, el fondo de cooperación municipal estará dotado con 40 millones.

Finalmente, a la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) se destinan unos 74 millones, con un aumento del 2% respecto al año pasado, debido a una nueva línea de subvenciones por 1,7 millones para crear y difundir contenidos audiovisuales en las ventanas de À Punt.

PSPV Y COMPROMÍS HABLAN DE CUENTAS "INFLADAS"

Desde Vox, Mª Teresa Ramírez ha hecho hincapié en la importancia del acuerdo de presupuestos con el PP, que da "estabilidad y confianza" a la Comunitat Valenciana en momentos "tan complicados". En esta línea, ha animado a la consellera Merino a seguir "reduciendo el gasto político innecesario, reconducir los impuestos autonómicos", además de "rechazar las políticas fanáticas", al tiempo que ha cargado contra el "abandono" del gobierno de Pedro Sánchez.

Por el contrario, desde el PSPV, José Antonio Díaz y Mercedes Caballero han considerado que las cuentas "no responden a las necesidades del conjunto de los valencianos, sino a los intereses de un valenciano muy particular", un Carlos Mazón "en quiebra política", y han denunciado los "engaños" de los números de Merino, con 1.800 millones "inflados". "Ha presupuestado directamente una mentira, una auténtica estafa", han reprochado a la titular de Hacienda, al tiempo que han denunciado los "recortes" en líneas "alineadas con los objetivos de la Agenda 2030" porque a Vox "no le gusta".

Y Carles Esteve (Compromís) ha manifestado "no entender" cómo Merino "defiende estos presupuestos" y dice que son "los más reales" cuando, en realidad, las cuentas contienen partidas "infladas" y "más millones de agujero negro", además de "no estar pensando en lo que necesitan los valencianos". "No tiene para pagar", ha cuestionado sobre las previsiones de ingresos.

En su réplica, Merino ha negado que los presupuestos sean engañosos o ficticios o que baje el gasto social, se ha comprometido a "seguir aliviando la presión fiscal" y ha agradecido la predisposición de Vox a aprobar las cuentas, algo que da "un mensaje de tranquilidad y seguridad de cara al futuro". "Vamos a seguir trabajando para que salgan adelante", ha prometido.

Ante las críticas por los fondos por cooperación, que se repartirán por concurrencia competitiva, ha remarcado que el Consell ha optado por esta fórmula al considerar que "es la línea que se tiene que seguir en general salvo excepciones". También ha rechazado las críticas por la partida de 1,5 millones para el nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Alicante --organismo del que está en excedencia como director gerente el 'president' Carlos Mazón--, ya que ha justificado que se proyectó al inicio de la legislatura a repartir en tres anualidades.

La titular de Hacienda ha aprovechado para exigir al Gobierno que no se retrase con el abono del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y las entregas a cuenta, ya que ha recordado que la deuda valenciana sigue aumentando.