Controlado el incendio industrial declarado en una planta de reciclaje de Onda

Imagen de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por controlado este martes, a las 8.00 horas, el incendio industrial declarado en una planta de reciclaje de Onda (Castellón), según han informado fuentes del Consorcio.

El fuego, que se inició el pasado domingo, obligó a desalojar diversas viviendas. El fuego afectó a dos naves de la partida Regall l'Abellar. La Policía Local de la localidad informó de que únicamente se encontraba un trabajador en la instalación y estaba "bien".

El Ayuntamiento de Onda constituyó el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) activó el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana en situación 1.