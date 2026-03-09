Convocadas las elecciones para renovar la Junta Directiva de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual

Imagen de archivo de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual en los premios Lola Gaos - ACADÈMIA VALENCIANA DE L'AUDIOVISUAL

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual ha convocado elecciones para renovar su Junta Directiva, un proceso que culminará el próximo 18 de mayo con la celebración de una Asamblea General en la que se elegirá al equipo que dirigirá la institución durante los próximos cuatro años.

La convocatoria, firmada por la actual presidenta, Teresa Cebrián Sancho, abre el calendario electoral de la entidad, que regula las distintas fases del proceso, desde la presentación de candidaturas hasta la votación de los socios y socias.

Esta convocatoria marca además el cierre del ciclo iniciado en julio de 2022 por la actual Junta Directiva. Durante este periodo, el equipo encabezado por Teresa Cebrián Sancho "ha centrado sus esfuerzos en la descentralización y vertebración territorial de la Acadèmia, la apertura a nuevos formatos y perfiles profesionales más allá del cine tradicional y la consolidación de los premios autonómicos del sector", señalan responsables de la entidad en un comunicado.

Asimismo, ha impulsado "cambios profundos en el audiovisual valenciano a través de tres líneas clave de actuación: la prevención de las violencias machistas, la inclusión y la sostenibilidad".

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual agrupa a profesionales del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana y promueve iniciativas orientadas al reconocimiento, la difusión y el impulso de la creación audiovisual.

PERIODO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS

El periodo para presentar candidaturas permanecerá abierto entre el 11 de marzo y el 9 de abril de 2026. Las listas deberán presentarse en formato cerrado y estar encabezadas por la persona candidata a la Presidencia. Además, deberán garantizar una representación mínima del 40 % de cada uno de los sexos e incluir al menos cinco de las especialidades implicadas en la creación de obras audiovisuales.

Los cargos que se van a elegir incluyen la Presidencia, las Vicepresidencias primera y segunda, la Secretaría, la Tesorería, entre cuatro y diez vocalías y tres suplencias. Cada candidatura deberá presentar también un programa de trabajo para el mandato de cuatro años.

El proceso de votación combinará modalidades telemática y presencial con el objetivo de facilitar la participación. El voto telemático estará habilitado entre el 6 y el 14 de mayo de 2026, mientras que la votación presencial tendrá lugar el 18 de mayo en el Salón de Actos de la Sala SGAE Centre Cultural de València (Calle Blanqueries, 6), coincidiendo con la celebración de la Asamblea General. La sesión comenzará a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria.

El censo electoral se ha cerrado coincidiendo con la fecha de la convocatoria y ya se encuentra disponible para su consulta. Podrán votar los socios y socias fundadores y numerarios que estén al corriente de pago, así como los socios y socias de honor que ya pertenecían a la entidad en el momento de su nombramiento. Los colaboradores asociados también podrán ejercer su derecho a voto, aunque no podrán formar parte de las candidaturas a la Junta Directiva.

La proclamación oficial de la candidatura ganadora se realizará tras el recuento de votos el mismo 18 de mayo, un proceso que contará con la presencia de notaría para levantar acta del resultado.

Con esta convocatoria, la Acadèmia "abre un nuevo proceso democrático para renovar su órgano de gobierno y dar continuidad al trabajo de impulso y representación del sector audiovisual valenciano", concluyen.