Convocado el concurso de proyectos para las fallas municipales de 2027, que contarán con más presupuesto

El Chaplin de 27 metros de la falla municipal domina ya el corazón de València con su mensaje contra la guerra - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valècnia ha aprobado este jueves la convocatoria del concurso para seleccionar los proyectos de las fallas municipales grande e infantil del año 2027 y abre el plazo de presentación de las distintas candidaturas.

El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha destacado como "novedad" que se amplía el presupuesto de la falla infantil en 10.000 euros respecto a 2026, hasta alcanzar los 44.00 euros (10% IVA incluido). La falla grande cuenta este año con mil euros más y un presupuesto global de 240.000 euros (10% IVA incluido).

Caballero ha subrayado que el incremento de la cuantía "responde al apoyo al oficio del artista fallero, a los talleres, porque son el eje vertebrador de la fiesta y hay que protegerlos". Sin estos artistas falleros "no seríamos patrimonio inmaterial de la humanidad", ha asegurado.

Además, ha añadido que se convoca el concurso en estas fechas con "tiempo de antelación" para que los talleres puedan ofrecer sus "mejores ideas" y la ciudad pueda volver a tener un año más "unas fallas de referencia".

El objeto del proceso es seleccionar los proyectos y los artistas falleros que realizarán y plantarán las fallas municipales del año que viene, que serán de tema y lema libre. La cantidad total presupuestada incluirá el transporte, plantà, grúa, maquinaria y decoración ornamental del monumento.

REQUISITOS Y SELECCIÓN

Podrán concurrir al concurso artistas falleros con experiencia acreditada en la construcción de monumentos o equipos artísticos multidisciplinares que incluyan un artista fallero que posea la titulación del ciclo superior de artista fallero y construcción de escenografías o la calificación profesional correspondiente.

Dos comités de selección, uno para la falla grande y otro distinto para la pequeña, elegirán los proyectos ganadores. Cada comité de selección tendrá 9 miembros, siete de ellos serán elegidos a propuesta de los grupos municipales según criterios de proporcionalidad (tres a propuesta del Grupo Municipal Popular; dos a propuesta del Grupo Municipal de Compromís; uno a propuesta del Grupo Municipal Socialista y uno a propuesta del Grupo Municipal de Vox).

Además, integrarán el comité de selección el concejal de Fallas, con voz y voto solo en caso de empate; el secretario de la Junta Central Fallera; el secretario general y del Pleno, con voz y sin voto; y el asesor de la Delegación de Fallas, sin voz ni voto. La decisión del comité de selección es inapelable y será elevada a la Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva.

El jurado valorará criterios como el carácter satírico de la obra en su conjunto, la claridad conceptual y la singularidad de la obra, la calidad compositiva y espacial, la facilidad de recorrido, accesibilidad y relación visual desde el exterior, la adecuación de los materiales a una cremà limpia y respetuosa con el medio ambiente y que evite la emisión de gases contaminantes.

Los participantes disponen de un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación de las bases de la convocatoria para la presentación de las propuestas. La solicitud deberá incluir un boceto general del monumento, dos perspectivas de escenas, la planta de distribución y la memoria y explicación de la falla.

La documentación se deberá presentar en hojas de 70x50 centímetros a una cara en soporte de papel, digitalizado y en formato de lápiz de memoria. Toda la documentación se presentará en las dependencias del Servicio de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València (Casa Consistorial-plaza de L'Ajuntament, 1- segunda planta) en horario de 9 a 14 horas.