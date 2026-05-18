Coordinadora d'Assemblees Docents pone en marcha un fondo solidario ante el impacto de la huelga en el profesorado

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha puesto en marcha una caja de resistencia para hacer frente a una nueva semana de huelga educativa, de forma que la ciudadanía y entidades puedan ayudar los docentes a reducir el impacto económico que sufren en sus nóminas con aportaciones a este fondo solidario.

La caja de resistencia es un fondo económico solidario con el cual se ayudará los docentes en huelga a reducir el impacto en su nómina de las jornadas laborales no realizadas y que están para venir. En voz de sus portavoces, "este mecanismo supone una herramienta indispensable para poder garantizar el derecho a huelga de todos y todas las docentes y para animar a aquellos y aquellas que por motivos económicos no puedan seguir". "Confiamos en la solidaridad de la ciudadanía para hacer frente a esta situación", han señalado en un comunicado.

Para llevar a cabo esta acción, la CADPV ha contado con el apoyo de la Fundació Escola Valenciana, quién ha amparado una iniciativa que persigue un objetivo claro "continuar la huelga hasta que Consellería no acceda a unas demandas que garanticen la dignidad de la escuela pública valenciana". "Es una colaboración abierta a todo el mundo, la educación es una cuestión vital de toda la sociedad", ha señalado la CADPV.

Cualquier persona o entidad solidaria puede hacer aportaciones a la caja de resistencia a través de bizum al código ONG: 10644 (concepto: CAJA RESISTENCIA) o a través de transferencia bancaria a la cuenta: SE23 3159 0045 1823 1522 9126 con el concepto 'CAJA RESISTENCIA'.

La CADPV insiste en la necesidad de que "todas las asambleas docentes se mantengan activas, secunden la huelga indefinida y difundan la caja de resistencia entre sus contactos y redes, puesto que se esperan colaboraciones muy importantes de aquí a las próximas semanas". Para más información, la coordinadora invita a todas y todos los interesados a visitar su web.