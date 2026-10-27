Copé (EU-Podem), tras ser citado como investigado: "Estábamos allí para evitar que una familia perdiera su vivienda"

Archivo - El portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, en una imagen de archivo - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha resaltado, tras citarlo el juzgado como investigado por posible "resistencia o desobediencia a la autoridad" durante la protesta realizada el 16 de julio de 2025 con el fin de impedir el desahucio de un matrimonio de un piso de la calle Benilloba, que esa acción tuvo "carácter pacífico y solidario".

"Nuestra resistencia fue pacífica. No estábamos allí para enfrentarnos a nadie, sino para intentar evitar que una familia perdiera su vivienda. Defender a quienes sufren un desahucio no debería convertirse en un problema judicial. La solidaridad no puede tratarse como si fuera un delito", ha asegurado Copé en un comunicado este martes.

Un juzgado de Alicante ha citado a declarar como investigados a nueve miembros de los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Nord y al portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento en el marco de unas diligencias sobre este asunto. La comparecencia está fijada para el próximo 17 de diciembre en la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

En este contexto, Esquerra Unida Alacant ha expresado su "preocupación" ante estas citaciones judiciales. Su coordinadora, Lucía Ibáñez, ha resaltado que la formación "ya denunció públicamente aquel mismo día el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza policial y la ausencia de identificación visible en numerosos agentes que participaron en el operativo".

Copé dijo entonces que "un agente de la Policía Nacional se había negado a facilitarle su número de identificación cuando se lo solicitó". "Resulta especialmente preocupante que quienes estábamos allí defendiendo pacíficamente el derecho a la vivienda tengamos que comparecer ahora ante la justicia, cuando aquel mismo día denunciamos actuaciones policiales que considerábamos absolutamente desproporcionadas y reclamamos que fueran investigadas", ha manifestado.

"EXPLICACIONES SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA"

Así, el portavoz de la coalición ha incidido en que reclamó a la Subdelegación del Gobierno en Alicante "que diera explicaciones sobre la actuación de la Policía Nacional durante aquel desahucio, especialmente por el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de identificación de numerosos agentes".

De este modo, Copé ha insistido en "la necesidad de conocer qué actuaciones se llevaron a cabo para esclarecer los hechos denunciados y si se abrió alguna investigación sobre la intervención policial" en esa jornada.

"Ya solicitamos explicaciones a la Subdelegación del Gobierno por lo ocurrido aquel día y ahora volvemos a exigir que se esclarezcan los hechos. Queremos saber qué se hizo para investigar las actuaciones policiales que denunciamos públicamente, especialmente el uso de la fuerza y la falta de identificación de agentes. No puede ponerse el foco únicamente en quienes nos movilizamos pacíficamente y dejar sin esclarecer las actuaciones policiales que denunciamos", ha señalado Copé.

En este sentido, Esquerra Unida considera "necesario" que "se garantice plenamente el derecho a la protesta y que la actuación de las fuerzas de seguridad esté siempre presidida por los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales".

La formación ha reiterado, además, su exigencia de "derogar definitivamente la conocida como ley mordaza". "Es incomprensible que siga vigente una ley mordaza que supone una amenaza para el ejercicio de derechos fundamentales. Defender el derecho a la vivienda y manifestarse pacíficamente frente a un desahucio no puede convertirse en motivo de intimidación o criminalización. Necesitamos más garantías para ejercer nuestros derechos, no más obstáculos", considera Copé.

"LUCHA COLECTIVA"

Asimismo, el portavoz ha puesto el foco en "el carácter colectivo de estas movilizaciones" y ha resaltado que "el verdadero problema" es "la dificultad creciente para acceder y mantener una vivienda digna".

"Somos diez las personas que hemos recibido estas citaciones, pero detrás de nosotros hay muchas más. Hay un movimiento social que lleva años llenando calles y plazas para reivindicar algo tan elemental como el derecho a una vivienda digna. Esta no es una lucha individual, es una lucha colectiva que nos interpela a toda la sociedad", ha añadido.

Por su parte, Ibáñez ha criticado que "las personas que se movilizan contra los desahucios terminen teniendo que responder ante los tribunales mientras continúa sin garantizarse de manera efectiva el acceso a una vivienda digna".

"La verdadera preocupación debería ser que todavía haya familias que pierden su casa sin disponer de una alternativa habitacional adecuada. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad y no podemos responder únicamente con desalojos y actuaciones policiales a quienes reclaman soluciones. Lo que necesitamos son políticas públicas que protejan a las familias, no actuaciones que puedan desalentar la solidaridad y la movilización ciudadana", ha apostillado.

Finalmente, Copé e Ibáñez han reiterado el "compromiso" de Esquerra Unida "con el derecho a la vivienda y la defensa de las libertades democráticas". "No vamos a dejar de defender el derecho a la vivienda ni de acompañar a quienes sufren la amenaza de un desahucio. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo desde la movilización pacífica, la solidaridad y la defensa de los derechos sociales. Porque la solidaridad no es un delito y la vivienda tiene que ser un derecho, no un privilegio", resaltan desde la formación.