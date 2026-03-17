Archivo - Coque Malla protagoniza 'La ópera de los tres centavos' de Bertolt Brecht y Kurt Weill en el TEM - NACHO GONZALEZ ORAMAS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coque Malla protagoniza en el Teatre El Musical (TEM) 'La ópera de los tres centavos', una "feroz crítica" al capitalismo que llega en un montaje dirigido por Mario Vega con dirección musical de Miguel Malla.

De esta forma, el fin de semana en la sala municipal viene marcado por tres nombres propios: el del antiguo cantante de Lo Ronaldos, además de los de Bertolt Brecht y Kurt Weill.

En plenos años veinte del siglo pasado, el creador del llamado teatro dialéctico llevó a escena una revisión actualizada de la parodia musical 'La ópera de los mendigos', del inglés John Gay, y enseñó al mundo la versión más cruda de este sistema económico, que bajo su parecer, funciona como una gran maquinaria de delito organizado.

'La ópera de los tres centavos' es una obra teatral en un prólogo y tres actos con música de Kurt Weill. En el montaje original en alemán, estrenado en Berlín en 1928, el dramaturgo y poeta alemán pretendía denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder en plena crisis económica.

En esta nueva versión en castellano, la acción se traslada al Londres de entreguerras, hundido en la corrupción y la desigualdad. Un matadero abandonado se convierte en el escenario simbólico de una sociedad donde la vida humana se procesa como carne barata.

Barco Pirata, Unahoramenos producciones y el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas presentan este espectáculo donde Coque Malla asume el papel protagonista de Mackie Navaja al frente de un elenco donde destaca en el equipo artístico el Premio Nacional de Teatro Juan Gómez-Cornejo, responsable del diseño de iluminación.

"MIRAR Y CUESTIONAR"

Durante la representación, el público no acudirá al Teatre El Musical como un mero observador, sino que será "constantemente interpelado, obligado a mirar y cuestionar", destacan los responsables del espacio cultural en un comunicado.

La propuesta se enmarca dentro de la iniciativa 'Cap Butaca Buida', que, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, celebra su tercera edición el 21 de marzo de 2026 con el objetivo de llenar las salas en una jornada coordinada de funciones en 17 espacios escénicos de la ciudad.