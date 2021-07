El Cor de la Generalitat y Capella de Ministrers abren el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola

CASTELLÓ, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola arrancará este jueves con el concierto de Capella de Ministrers y el Cor de la Generalitat en el patio de armas del Castillo del Papa Luna. El programa, titulado 'Santa Maria. Lírica i litúrgia medieval', conmemora el VIII centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio.

Previamente, a las 21.30 horas el grupo La Regalada realizará una llamada de inicio del festival en el acceso al cartel, con un espectáculo denominado 'Al so de clarins i timbales'.

El certamen, que se desarrollará hasta el próximo 9 de agosto en el castillo del Papa Luna y el Palau de Congressos de Peñíscola, recibirá ya el viernes al Euskal Barrokensemble, que llevará el 'Concerto per liuto', con Enrike Solinís en los laúdes y la dirección. El sábado 31 de julio, Ad Libitum Cor de Cambra (Valencia), que recibieron el Premio del Público en los Premios Carles Santos de la Música Valenciana 2020, llevarán a escena 'In caelo et in terra'.

El Ensemble Alfonsí, premio de recuperación patrimonial en los Premios Carles Santos de la Música Valenciana 2020, estarán el domingo 1 de agosto con un programa que conmemora el VIII centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio.

Esta edición del festival, organizado por el Institut Valencià de Cultura y la Diputación de Castelló, con la colaboración del Ayuntamiento de Peñíscola, propone once grandes conciertos y dos espectáculos gratuitos para el público familiar, así como una exposición y proyecciones de cine, que se incorporan como novedades de este año.

Además, el programa 'CaixaBank escolta València', impulsado por CaixaBank con la colaboración de la FSMCV y el IVC apoya la parte pedagógica y de creación de nuevos públicos del festival y, para ello, colabora en los espectáculos orientados al público familiar y en el concierto del Cor de Cambra Ad Libitum, un coro joven que logró el Premio del Público en los III Premios Carles Santos de la Música Valenciana.

Por otro lado, la exposición 'Els àngels músics de la catedral de València', que muestra las réplicas creadas por importantes lutiers europeos de los instrumentos que aparecen en las pinturas renacentistas de la catedral de València, se podrá visitar hasta el 9 de agosto en la Casa de l'Aigua.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

La programación de esta 26 edición del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola combina "propuestas de proximidad con grandes nombres internacionales" y vuelve a incorporar dos espectáculos familiares que tendrán lugar en el Palau de Congressos: el día 31 de julio 'La increíble historia de Juan Latino', a cargo de la compañía andaluza Claroscuro Teatro y el día 2 de agosto 'Iolant d'Aragó, entre pare, marit i nadons', de Ensemble Alfonsí (València).

El lunes 2 de agosto, el grupo valenciano La Dispersione interpretarán 'Acis & Galatea', con piezas de Haendel, y el martes 3 de agosto será el turno de Lucentum XVI (Alicante) con 'Solstici barroc', un repertorio que va de la Valencia renacentista al 'seicento' veneciano.

El 4 de agosto, Harmonia del Parnàs volverán al festival con el repertorio 'Per dolce ardore', con Marian Rosa Montagut en el clavicémbalo y la dirección. El 6 de agosto llega una de las propuestas internacionales de esta edición, el grupo checo Tiburtina Ensemble, con el espectáculo 'Ego sum homo'.

El 7 de agosto, Jordi Savall llegará a Peñíscola por cuarto año consecutivo, en este caso con el espectáculo 'Tots els matins del món'. Jordi Savall celebrará con 'Peñíscola de cine... barroco' el treinta aniversario del estreno de la película 'Tous les matins du monde', con la que obtuvo el reconocimiento internacional. La película se proyectará también durante el festival, por lo que se incorpora por primera vez el cine a la programación.

El domingo 8 de agosto, la segunda propuesta internacional de este año, los franceses Trio Hantaï, llevarán al festival 'Johann Sebastian Bach y sus contemporáneos franceses'. Finalmente, la clausura de la 26ª edición del festival vendrá de la mano de Èlia Casanova i la Tendresa con 'Plebeyos bailes'.

El cartel ha sido realizado por el estudio gráfico Juárez & Casanova, de Castelló. Las entradas de los once grandes conciertos se pueden adquirir de forma anticipada a partir del 26 de junio en 'www.entradas.com'. A partir del 26 de julio, la venta de entradas estará disponible a la Casa de l'Aigua (plaza Santa Maria) de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y los días de concierto en el castillo, de 21 a 22.30 horas. Todos los conciertos de pago tienen un precio de 12 €, pero se pueden adquirir abonos para los once conciertos a 100 € y para cinco conciertos a 50 €.

Las invitaciones para los espectáculos familiares y las proyecciones de cine se repartirán gratuitamente el mismo día de los espectáculos a partir de una hora antes en el Palau de Congressos.