CSIF defiende el acuerdo con Educación "por responsabilidad", pero advierte que "no es un cheque en blanco" al Consell

Representantes de ANPE y CSIF (d) firman el acuerdo de retribuciones con la Conselleria de Educación. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha defendido la firma con la Generalitat del acuerdo retributivo para el profesorado "por responsabilidad y porque se contempla una mejora real, tanto en las condiciones retributivas como laborales del personal docente de la Comunidad Valenciana".

No obstante, subraya que la firma de este pacto "no es un cheque en blanco" al Consell y, por ello, advierte de que "no renuncia a ninguna actuación posterior si no se confirman otras mejoras en las próximas negociaciones".

La organización ha hecho público un comunicado este martes, al día siguiente de que CSIF en la Comunitat Valenciana, al igual que ANPE, firmara con la Conselleria de Educación un acuerdo en materia de salarios en el marco de las conversaciones para llegar a un entendimiento que permita desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana. De este modo, se rompió la unidad sindical que se había mantenido, ya que STEPV, CCOO y UGT no han suscrito el documento.

CSIF recuerda que sus estatutos establecen que sus principios "responden en su concepción, organización y funcionamiento a principios democráticos y se declara independiente de cualquier grupo político, económico o de otra naturaleza". "Sus fines obedecen a la representación y defensa de los trabajadores ante las empresas y administraciones, promoviendo los intereses profesionales, general o específicos de los trabajadores", apuntan.

Al amparo de lo anterior, continúan, "la organización establece una estructura interna sectorial implantada en todo el territorio nacional, entre la que se encuentra el Sector de Educación que goza de autonomía, tanto en la negociación, como en la firma de aquellos acuerdos que así lo establezca su Comité Ejecutivo".

Este lunes, y tras más de 11 días de huelga, --subrayan-- el Sector de Educación de Comunidad Valenciana de CSIF suscribió el 'Acuerdo por la mejora del sistema educativo de la Comunitat Valenciana' en el que se establece una subida salarial de 200 euros en el complemento específico, 6 días de libre disposición y el reconocimiento a la desconexión digital del profesorado, estableciendo en su cláusula final su voluntad de continuar el diálogo social para la mejora del sistema educativo.

CSIF firma este acuerdo, "en primer lugar, por responsabilidad y porque en el mismo se contempla una mejora real, tanto en las condiciones retributivas como laborales del personal docente de Comunidad Valenciana", argumenta.

"Mejoras --incide-- que superan significativamente al reciente acuerdo que CSIF no firmó en Asturias por considerarlo insuficiente en cuanto al incremente retributivo y que otras organizaciones sindicales, sorprendentemente si firmaron cuando la subida era de 140 euros, o el último acuerdo en Cataluña que recogía peores condiciones que en la Comunitat Valenciana y que también apoyaron con su firma, quizás porque consideran que el mismo trabajo no debe ser retribuido por igual en función de quién gobierna".

COMITÉ EJECUTIVO

En segundo lugar, recalcan que la firma se acordó por mayoría de sus miembros el Comité Ejecutivo del Sector Autonómico de Educación de Comunitat Valenciana, conformado por los dirigentes de este ámbito de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

"Porque como establecen nuestros estatutos, nuestra actuación responde a principios democráticos, cuestión esta que por lo que respecta a la actuación en las últimas horas de otras organizaciones sindicales desde CSIF ponemos en entredicho", concluyen.