CSIF denuncia pintadas contra su sede en Castelló tras firmar el acuerdo retributivo con Educación - CSIF

CASTELLÓ, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "actos vandálicos" sufridos en su sede de Castellón, que ha amanecido con la pintada 'rates' (ratas) en la fachada y la cerradura sellada con pegamento, "impidiendo el normal acceso a las instalaciones".

Estos hechos se producen tras haber firmado con la Conselleria de Educación un acuerdo retributivo para los docentes en el marco de las últimas negociaciones mantenidas con la Conselleria de Educación, "en un contexto de debate y defensa legítima de los derechos del personal educativo", reivindican en un comunicado.

Desde CSIF, condenan "rotundamente cualquier acto de intimidación o ataque contra la libertad sindical y la convivencia democrática". Asimismo, anuncian que ya se ha tramitado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes "para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades".

Finalmente, el sindicato reafirma "su compromiso con el diálogo, la defensa de los trabajadores y el respeto institucional".