CSIF exige al Consell que cumpla su compromiso de subir el complemento específico en Justicia para igualarlo a la media

Archivo - Imagen de archivo de una cocnentración para pedir el aumento del complemento específico en Justicia para igualarlo a la media estatal - CSIF - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha exigido a la Generalitat que cumpla el "compromiso" adquirido en el Acuerdo de Legislatura, suscrito en diciembre de 2023, y ratificado posteriormente por el pleno del Consell de 23 de julio de 2024, que prevé un incremento del complemento específico de los funcionarios de Justicia para "equipararlo a la media nacional".

Según ha informado la central sindical en un comunicado, en el acuerdo rubricado por el Consell y los sindicatos en 2023 quedaba "especificado" que la Conselleria de Justicia e Interior se comprometía a "analizar el complemento específico y/o autonómico y posibilitar su incremento, a lo largo de la legislatura, con el fin de adecuarlo a la media nacional".

CSIF ha detallado que los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana perciben un "complemento específico alrededor de 250 euros inferior a la media estatal", lo que hace que se sitúen "a la cola de España en retribuciones".

Esta situación "contrasta" con la "elevada carga" de trabajo que acometen, que se sitúa "entre las más altas de España, con hasta un índice del 55 por ciento de sobrecarga de sus órganos judiciales, por encima del 40% de la medida estatal".

CSIF ha insistido en que el Consell, en el Acuerdo de Legislatura, previsto para aplicarse a partir de 2024, "se comprometió a subsanar esta situación en dos o tres años". No obstante, ha criticado que "lejos de mejorarla, la ha dejado estancada".

En esta línea, la central sindical ha lamentado que la "escasa subida" aplicada en 2025 de 60 euros "posteriormente fue utilizada por el Consell para negar a sus funcionarios de Justicia el incremento del 2,5% acordado a nivel estatal bajo al argumento de que ya lo había abonado".

La central sindical insta a la Generalitat a "cumplir su compromiso y a actualizar de inmediato el complemento específico para que los funcionarios de Justicia experimenten la mejora retributiva prevista desde 2023".

El sindicato ha subrayado que han transcurrido "ya dos años y medio de la firma de aquel acuerdo" y los trabajadores de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana "no pueden esperar más".