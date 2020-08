Cuatro de cada 10 jóvenes de la Comunitat han visto afectada su salud mental debido al confinamiento, según el CVJ

La gran mayoría están más preocupados por contagiar a otras personas (90%) que a sí mismos (60%)

Cuatro de cada 10 jóvenes de la Comunitat Valenciana han visto afectada su salud mental debido al confinamiento por el coronavirus, según refleja un estudio sobre el impacto de la Covid-19 y la nueva normalidad en la juventud de la autonomía, realizado conjuntamente entre el Consell de la Joventut y el IVAJ, que aborda cuestiones como la educación, el trabajo o la percepción del riesgo de contagio.

La presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la primera parte de este estudio junto con la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia. Según Pilar Blasco, aunque "la crisis todavía no ha mostrado todas sus consecuencias ya hay datos "claros" que llevan a la entidad a reclamar un refuerzo del sistema de salud pública al que se incorporen más psicólogos.

Según los datos, durante el confinamiento las personas jóvenes encuestadas sintieron de forma prolongada diferentes estados de ánimo, como la preocupación por no saber qué iba a pasar (82,5%); el aburrimiento (79,5%); la tristeza (68,2%); miedo, 52,2 y ansiedad, un 50,6%. Un 25% de los encuestados sigue sintiendo ansiedad a día de hoy.

Así mismo, el informe también diferencia entre la afectación entre hombres y mujeres. Según el estudio, más de la mitad de las mujeres ha sufrido problemas de estrés o de ansiedad, mientras que la cifra de hombres se reduce a tres de cada 10.

Respecto a cómo se ha visto afectada la salud física, entre los colectivos más afectados se encuentran las personas jóvenes de 12 a 18 años, puesto que casi la mitad la ha visto reducida, ha detallado Blasco.

PREOCUPACIÓN POR CONTAGIARSE Y CONTAGIAR

Por otro lado, Blasco ha destacado la "preocupación" que manifiestan los jóvenes respeto a contagiarse y contagiar a las personas de su entorno. Así, según el informe, un 60% de las personas jóvenes están preocupadas y tienen miedo a contagiarse a sí mismoa pero un 90% tiene miedo a contagiar a los demás.

"Las personas jóvenes se preocupan más por las otras personas que por sí mismas y frente a lo que se está diciendo en la sociedad y en los medios de comunicación sobre que no estamos concienciados o que no nos preocupa, el estudio avala que el grado de riesgo sí que se tiene", ha añadido Blasco.

La presidenta del Consell de la Joventut, ha reclamado "medidas concretas" a las problemáticas "que ya existían pero que se han agravado" para los jóvenes valencianos de entre 12 y 30 años. "Destacamos las consecuencias socioeconómicas de la crisis, los problemas educativos o la convivencia durante la cuarentena como causas directas del malestar expresado por la juventud", ha expuesto Blasco.

DIFICULTADES DE EMANCIPACIÓN

En cuanto a las dificultades de emancipación, según ha señalado Blasco, "cuatro de cada cinco jóvenes no se pueden emancipar", con diferencia también en cuanto a género, puesto que también se evidencia la brecha: hay un porcentaje mayor de mujeres jóvenes emancipadas pero porque viven con su pareja mientras que los hombres se independizan solos.

La presidenta del CVJ también ha explicado que "cuatro de cada 10 jóvenes ha necesitado ayuda económica puntual, de su familia o personas cercanas, y un 22,2% de personas jóvenes vuelve a depender económicamente de los ingresos familiares". "Las perspectivas de futuro no son buenas, creemos que es importante, ahora que están saliendo los datos, abordarlos y trabajar activamente para que no vayan a más", ha añadido Blasco.

A esto se unen las "condiciones laborales precarias" que han "empeorado" la situación de la juventud. Según ha declarado Blasco, las personas jóvenes "se han visto afectadas por ERTE y despidos", así como por un "aumento no remunerado de la jornada debido al teletrabajo". "Casi el 65% piensa que actualmente la situación laboral de las personas jóvenes es mala y la mayoría pide más orientación y asesoría jurídica, formación o ayudas para el emplo joven, entre otras", ha expresado Blasco.

Para el Consell Valencià de Joventut uno de sus objetivos es "que se refuercen las políticas activas de empleo juvenil y que el presupuesto de 2021 crezca". "En cuanto a la vivienda, queremos que se refuerce el parque de vivienda pública y regular los precios del alquiler porque no paran de crecer y se imposible emanciparse", ha indicado la presidenta de la institución.

Por lo que respecta en educación, entre los problemas señalados por la juventud valenciana destacan la "dificultad de aprendizaje en metodologías a distancia", la "falta de acompañamiento del profesorado", y la "dificultad de concentración por la situación social y sanitaria".

USO COMPARTIDO DEL PC

Según ha señalado Blasco, ahora "se presenta un gran reto para la Conselleria de Innovación y la Dirección General para la Lucha contra la Brecha Digital, sobre todo considerando que un 34,5% de las personas jóvenes hace uso compartido de sus ordenadores, y esto dificulta la compatibilidad cono las diversas situaciones familiares".

Desde el Consell de la Joventut reclaman formación para el profesorado "para que en septiembre, que aún no se sabe lo que va a pasar, se pueda abordar el curso escolar de una manera efectiva" y "ayudas económicas para revertir la situación de la brecha digital".

El CJV ha puesto en marcha desde este 12 de agosto la campaña '+12', en la que "a cada conseller y consellera se le ha entregado una caja con un objeto que aborda las medidas que se necesitan para cada departamento". "Cada conselleria tiene medidas adecuadas a las competencias que tiene", ha añadido.

Mediante esta campaña, el Consell de la Joventut ha pedido a la Presidencia de la Generalitat un "pacto contra el aduceltrismo" para que "se deje de criminalizar a las personas jóvenes" porque de esta crisis hay que salir "todos y todas juntos".

Además han reclamado a la Vicepresidencia "reforzar el sistema de ocio educativo" ya que "las entidades de educación no formal se han visto muy afectadas". "No se han podido realizar campamentos y creemos que no es un capricho, sino un derecho recogido en la Ley de juventud y que, por lo tanto, se debe de poner el foco en estas entidades para poder ayudarlas a salir de este situación".

La institución ha demandado a la Generalitat que la juventud sea un eje principal para que no ocurra como en la crisis de 2008 en la que muchos jóvenes formados tuvieron que emigrar a otros países en busca de mejores condiciones laborales. "O se aborda y se pone como eje principal a la juventud o su salud mental empeorará y la gente joven tendrá que irse", ha hecho notar.

Respecto a la pregunta sobre la reducción de ayudas dentro del proyecto Avalem Joves de la Conselleria de Economía, Pilar Blasco ha respondido que no consideran "positivo que esto haya pasado" y piden que "de cara a 2021 se refuercen estas líneas y otras de empleo juvenil". "Nos consta que en los distintos acuerdos que se han tomado, el empleo juvenil es una prioridad, pero queremos pedir a la Conselleria de Economía y al Gobierno Valenciano que de cara a los presupuestos de 2021 aumente la dotación", ha concluido Blasco.