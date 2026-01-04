Cuatro heridos en un accidente entre dos coches en la N-340 en Almenara

Archivo - Hospital Clínico de València - GVA - Archivo

CASTELLÓ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres mujeres de 72, 55 y 22 años y un joven de 18 años, han resultado heridas este domingo en un accidente entre dos coches en la N-340 a la altura de la localidad castellonense de Almenara.

Hasta la zona se han movilizado dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y dos SAMU. El equipo médico ha atendido a una mujer de 72 años con traumatismo, otra de 55 años con contusiones y otra de 22 años con fractura, además de un joven de 18 años con traumatismo, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Posteriormente, dos de las cuatro personas heridas han sido trasladadas al Hospital Clínico de València, otra al Hospital La Fe de València y otra al Hospital La Plana de Vila-real (Castellón).