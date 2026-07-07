Cuatro jóvenes detenidos en Valencia acusados de robos con violencia a personas de avanzada edad

Coche de policía en imagen de archivo - CNP

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a cuatro jóvenes, de entre 17 y 28 años, por presuntamente cometer robos con violencia mediante tirón a personas de edad avanzada, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los arrestados fijaban su objetivo en personas vulnerables a las que asaltaban de forma sorpresiva para sustraerles cadenas y cordones de oro. Dos de las víctimas sufrieron lesiones de gravedad que requirieron intervenciones quirúrgicas. Los tres detenidos mayores de edad han ingresado en prisión provisional y el menor en un centro de menores.

La primera investigación, llevada a cabo por los agentes de la comisaría de distrito de Exposición, permitió el esclarecimiento de dos asaltos cometidos en un margen de siete días. El primer hecho violento tuvo lugar el pasado 18 de junio, alrededor de las siete de la mañana, cuando una mujer de 65 años que paseaba junto a su marido por la calle Diputada Clara Campoamor fue abordada por unos varones de forma sorpresiva.

Uno de ellos le propinó un fuerte tirón de la medalla de oro que portaba, provocando que cayera al suelo antes de emprender la huida a la carrera. Debido al impacto, la víctima sufrió una fractura de brazo.

A través de las indagaciones realizadas, se logró identificar plenamente a los implicados y fueron detenidos dos varones, de 18 y 25 años, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia y lesiones graves, tras localizar a uno escondido en una zona de la huerta valenciana.

El segundo hecho ocurrido en el mismo distrito valenciano se produjo el 25 de junio también sobre las siete de la mañana. Un individuo a bordo de un patinete eléctrico se aproximó a una mujer de 89 años que se encontraba con su andador en la puerta de un gimnasio.

Tras preguntarle una dirección, aprovechó un descuido de la mujer para realizarle un fuerte tirón a su collar de oro, valorado en 750 euros, y se dio a la fuga en el patinete.

Las pesquisas policiales determinaron la identidad del autor, un varón de 28 años que fue inmediatamente detenido. Los tres arrestados, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión provisional.

DETENIDO UN MENOR 'IN FRAGANTI'

El último suceso tuvo lugar el dos de julio alrededor de las seis de la tarde en el distrito de Tránsitos. En esta ocasión, un varón en patinete eléctrico asaltó a una mujer de 84 años mediante la misma modalidad, tirando de la cadena de oro, provocando su caída al suelo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una fractura de fémur y la rotura del radio, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

La rápida activación de los indicativos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Tránsitos y del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) permitió la localización y detención del presunto autor en la calle Jacomar, quien todavía vestía las mismas prendas de ropa utilizadas en el asalto. El detenido, un menor de edad de 17 años, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores y se acordó su ingreso inmediato en un centro de menores.