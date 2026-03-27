Cultura adjudica la redacción del proyecto de rehabilitación de las salas Ferreres y Goerlich del CCCC

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha adjudicado la redacción del proyecto para la actuación integral de mejora de las salas Ferreres y Goerlich en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) - GVA

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha adjudicado la redacción del proyecto para la actuación integral de mejora de las salas Ferreres y Goerlich en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) con el objetivo de "garantizar la conservación del patrimonio, mejorar la accesibilidad y reforzar la calidad de la experiencia de los visitantes".

En concreto, se ha adjudicado mediante el Plan Restaura la redacción del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución material y seguimiento arqueológico de las actuaciones en ambas salas que asciende a 117.700,47 euros y cuya ejecución posterior se estima en 1,2 millones de euros. El proyecto permitirá intervenir en cubiertas, lucernarios, pavimentos y restos arqueológicos, así como la instalación de la climatización.

Al respecto, la consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha señalado que esta intervención "responde a una prioridad clara del Consell como es el cuidado de nuestro patrimonio cultural, adaptándolo a las necesidades actuales sin perder su esencia histórica".

La actuación que se llevará a cabo en el Centre del Carme se enmarca en la estrategia de la Generalitat "de modernización de infraestructuras culturales, garantizando la conservación del patrimonio y su adaptación a los estándares actuales de calidad, sostenibilidad y servicio público".

"Actuamos sobre uno de los espacios culturales más emblemáticos de Valencia, el antiguo Convento del Carmen, sede actual del Consorci de Museus, un edificio declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC), reforzando nuestro compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico valenciano y haciéndolo, al mismo tiempo, más seguro, más accesible y más preparado para acoger programación cultural de primer nivel", ha aseverado Ortí.

Además, la titular de Cultura ha explicado que por primera vez, gracias a esta intervención, las Salas Goerlich y Ferreres "contarán con la climatización adecuada, así como con una cubierta acorde con el conjunto histórico-artístico que representa lo que permitirá al Consorci de Museus ampliar la diversidad de propuestas expositivas y culturales además de garantizar su uso también en los meses de verano".

"El Centre del Carme es una joya arquitectónica única en Europa y es también uno de nuestros centros de arte más visitados por lo que con estas intervenciones desde la Conselleria de Cultura seguimos avanzando en la modernización de nuestras infraestructuras culturales, combinando conservación, innovación y servicio público", ha concluido.

RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA HISTÓRICA

Las actuaciones previstas en las salas Goerlich y Ferreres incluyen la recuperación de la cubierta histórica de teja, que había quedado oculta bajo una capa de cemento. Además, la dotará de mayor estanqueidad y aislamiento térmico, que mejorará su eficiencia energética. La intervención recuperará la iluminación cenital del museo, a través de los lucernarios de la cubierta concebidos por los arquitectos Luis Ferreres y Javier Goerlich, en los años veinte del siglo pasado.

Se contempla la instalación del sistema de climatización que permita una visita confortable en los meses de temperaturas más extremas y la mejora de los pavimentos, sustituyendo los más deteriorados para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las obras incluyen asimismo la ampliación y modernización de los aseos, mejorando su capacidad y funcionalidad para el público y la intervención sobre restos arqueológicos, evitando problemas de humedad, deterioro y mejorando su accesibilidad para su adecuada conservación y puesta en valor.