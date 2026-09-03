Cultura exige al Ministerio medidas inmediatas y un protocolo de actuación ante la oleada de robos en muesos españoles

Archivo - La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, durante una entrevista para Europa Press, a 30 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha lamentado que el Ministerio de Cultura no haya convocado hasta el próximo 10 de septiembre la reunión presencial con las comunidades autónomas para abordar de forma decisoria el refuerzo de la seguridad en los museos españoles.

El Consell recuerda en un comunicado que este "no es un problema nuevo ni imprevisto". A los robos sufridos este año en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, el 25 de abril, y en el Museo de Albacete, a finales de julio, se sumó, en la madrugada del 27 de agosto, la sustracción de la práctica totalidad del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, en el Museo de Villena (MUVI).

Tres robos en museos españoles en apenas cuatro meses son, a juicio de la Conselleria, motivo "más que suficiente" para que el Ministerio hubiera actuado "con mayor celeridad" y "desde el primer momento".

Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha remitido un requerimiento formal al Ayuntamiento de Villena (Alicante) para que, en el plazo de diez días hábiles, aporte toda la documentación relativa al robo del Tesoro y sus consecuencias, al no haber recibido hasta la fecha comunicación oficial alguna sobre lo sucedido ni sobre el destino y estado de la de las piezas restantes y que alberga.

Entre la información requerida figuran los informes técnicos y atestados policiales sobre los hechos, la relación detallada de las piezas sustraídas, los datos sobre el traslado que se hubiera realizado de las piezas no sustraídas y medidas de seguridad adoptados durante el mismo, la acreditación técnica de la vitrina blindada y acorazada en la que se custodiaba el Tesoro, tal y como indicaban los informes de la dirección del museo, las auditorías de seguridad de 2025 y 2026, así como los informes de seguridad que debían remitirse semanalmente a la dirección del museo.

Desde la Generalitat se exige que la reunión del 10 de septiembre no se limite a un nuevo diagnóstico compartido, sino que se cierre con un protocolo concreto de refuerzo de la seguridad en los museos de titularidad estatal y autonómica, con financiación específica para las comunidades autónomas que lo requieran, y con un plan de coordinación permanente entre el Ministerio, las autonomías y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no dependa de que se produzca un nuevo robo para activarse.

La Conselleria recuerda que, mientras se dirime esta coordinación a nivel estatal, la Dirección General de Patrimonio Cultural mantiene contacto directo con los responsables de los museos de titularidad de la Generalitat y reitera su disposición a aplicar de forma inmediata cualquier medida que se derive del encuentro del 10 de septiembre, siempre que esta vez vaya acompañada de plazos y "recursos reales".